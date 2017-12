Belgisk spisskrise: «De kunne ikke truffet en låvedør om de prøvde»

Stakkars Thierry Henry.

Om det er noen som virkelig bør jobbe hardt før VM, så er det ham. Arsenals legendariske storscorer er del av trenerstaben til Belgia, og har etter alt å dømme ansvaret for at spissene finner nettet i Russland.

Men aldri før har de slitt så tungt. Som de sier i England: De kunne ikke truffet en låvedør om de prøvde.

Mysteriet er hvorfor. Dette er noen av Belgias best profilerte spillere. De har kostet klubber i Premier League 1,3 milliarder kroner totalt de siste 18 månedene. Nylig har de også kostet livsviktige poeng.

Et av lagene har blitt hektet av i tittelkampen. Et annet ligger sist på tabellen.

Et tredje kan få svi så snart som i kveld.

MÅ FINNE MÅLFORMEN: Michy Batshuayi, her sammen med trener Antonio Conte. Foto: Glyn Kirk / AFP

Har mistet det helt

Vi snakker ikke om «normal» måltørke her. Enkelte av Belgias spisser har vært så ribbet for selvtillit at de har vært direkte ansvarlige for at laget har tapt poeng.

Spør bare José Mourinho.

Manchester United betalte 750 millioner kroner for Romelu Lukaku i sommer. Spissen kritiseres ofte for å kun score mot smålag, men en slik situasjon hadde vært bedre enn å ikke score mot noen som helst. Problemene hans er forbløffende når man husker hvor god han var i starten av sesongen.

På sine første 13 kamper for klubb og landslag scoret han 16 mål. På de siste 14 har han scoret to.

Hvordan er det mulig å miste teften så fullstendig?

Hovmesteren Lukaku

Mourinho har prøvd å bare le spørsmålet bort. Hans strategi har vært å hylle Lukaku.

– Han spiller fantastisk bra for laget. Jeg kunne aldri ha klandret ham for å brenne en enkel sjanse, sa han etter kampen mot Watford for to uker siden.

Og kanskje er det lurt av Mourinho å lette presset som ligger på Lukakus skuldre. De eneste to målene han har scoret siden september, har begge vært i situasjoner uten press: Et mot Newcastle, da United ledet 3–1, og et annet mot CSKA Moskva i en betydningsløs kamp.

Mourinho har imidlertid ikke fått uttelling ennå. Faktisk har ting bare blitt enda verre.

Mot City søndag brente ikke bare Lukaku en stor sjanse. Han forærte byrivalen to mål, begge via svake klareringer på dødball. På en dag hvor ingen av Citys hovmestere på midtbanen maktet å skape mål, serverte Lukaku to av dem på sølvfat.

Det er ille for United når lagets toppscorer er på sitt mest målfarlige innenfor sitt eget straffefelt.

Men Lukaku er ikke den belgiske spissen som er i verst form.

Skyter oftere enn United

Den æren går nemlig til Christian Benteke. Den tidligere Liverpool-spilleren har spilt 11 ligakamper denne sesongen, altså nesten 10 timer med fotball, og fyrt av 24 skudd.

Ingen av dem har gått i mål.

Ifølge avanserte kalkulasjoner fra statistikkbyrået Opta er Benteke nå spilleren i Premier League som burde ha scoret flest mål, uten å faktisk ha scoret.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Dette er kostbart. Det er ikke slik at Benteke spiller for et topplag som har råd til å sløse med sjanser. Crystal Palace ligger sist i Premier League.

Og dette til tross for at de faktisk spiller bra og skaper sjanser. Ser man på antall skudd i ligaen, ligger Palace på delt syvendeplass. For antall skudd innenfor boksen ligger de på sjetteplass, foran United.

Men de har scoret nest færrest mål. Og de kan ikke vrake Benteke heller.

Stjal et straffespark

Trener Roy Hodgson har nemlig ikke alternativer, da andrevalget Connor Wickham er langtidsskadet. Og dessverre for ham ser ikke Benteke ut til å finne formen.

Da Palace møtte Bournemouth forrige lørdag, fikk de straffespark på overtid. Stillingen var 2–2. Mannen som skulle ta det var Luka Milivojević, den iskalde serberen som allerede hadde scoret på straffe før i kampen. Han hadde aldri bommet fra krittmerket for Palace.

UTE AV FORM: Crystal Palace-spissen Christian Benteke. Foto: Jason Cairnduff / Reuters

Men Benteke hadde andre planer. Dette var straffesparket han trengte. En dose selvtillit som kunne ende måltørken. Så han tok ballen selv og fyrte løs.

Lite tilsa at dette var en god idé. Benteke hadde allerede bommet to av fire straffer for Palace.

Og nå bommet han igjen. Det ble 2–2.

Benkesliteren

Benteke har siden sagt unnskyld til sine lagkamerater. Men om ikke annet får han i hvert fall spille. Det finnes en annen belgisk spiss som ikke engang får sjansen.

Chelsea hentet Michy Batshuayi for 270 millioner kroner i fjor, men hva enn han har gjort på treningsfeltet siden, har det ikke imponert Antonio Conte. Treneren brukte ham kun i én ligakamp forrige sesong, samme hvor dårlig Diego Costa spilte. I sommer hentet italieneren Álvaro Morata og prøvde seg attpåtil på Fernando Llorente.

ANDERVALG: Michy Batshuayi i Chelsea. Foto: John Sibley / Reuters

Hadde spanjolen takket ja, hadde Batshuayi vært tredjevalg på topp.

Men nå er han lagets andrevalg, noe som har ført til to ligakamper fra start denne sesongen. Begge har kommet fordi Conte ikke hadde noe valg.

Begge gangene har Batshuayi blitt tatt av banen før en time var spilt.

Begge gangene har Chelsea tapt, mot Burnley og Crystal Palace.

Begge gangene har Conte blitt skuffet. Etter alt å dømme hadde 48-åringen heller foretrukket å spille spiss selv.

Batshuayi eller ingen

Men dette har ikke vært det verste. Da Morata ble skadet hjemme mot City, valgte Conte faktisk heller å kaste innpå midtbanespilleren Willian fremfor Batshuayi.

Det var altså bedre å spille uten spiss i det hele tatt.

Problemet med Contes mistillit til Batshuayi er åpenbart at Morata alltid spiller. Og til kveldens vanskelige kamp borte mot Huddersfield er Morata både skadet, utslitt og utilgjengelig. Igjen vil Conte måtte velge mellom Batshuayi og en midtbanespiller.

Ingen av valgene er ideelle for et lag som sårt trenger tre poeng.

Kanskje burde Conte ha rotert spissene sine mer, men han vil også ha rett om han sier at Batshuayi ikke har levert varene. Og han vil få sympati av Mourinho og Hodgson. Heller ikke de har råd til å vente på at spissenes form snur, så stort som presset er i Premier League.

Belgia har i det minste seks måneder på seg til å fikse spissene. Trenerne i England trenger mål og poeng nå. Kanskje er det ikke så synd på Henry likevel.