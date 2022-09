Belgia-stjerne med nådelaust Noreg-stikk

– Den gongen var det dei som var sjølvsikre, og vi var ikkje det. No er rollene snudd, seier Wullaert til NRK i Leuven.

Wullaert er den mestscorande spelaren i belgisk historie, og er heiltent før møtet mot Noreg. Spelarane er fulle av sjølvtillit etter å ha skrive historie som det første laget til å nå ein kvartfinale i EM.

No har dei alle moglegheiter til å skrive historie på nytt.

– Det har aldri skjedd at vi har kvalifisert oss til VM. Vi skal gi alt, seier ho.

No nyttar Wullaert sjansen å sende eit stikk til det norske laget, med mellom anna Ada Hegerberg og Guro Reiten i front.

– Presterte dårleg

Ho tykkjer nemleg at hennar lag har større sjansar for å lukkast enn det norske laget har, og har EM ferskt i minne.

MESTSCORANDE: Tessa Wullaert. Ho spelar til dagleg i Fortuna Sittard i Nederland. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Noreg har mange store profilar og heilprofesjonelle, korleis ser du på forskjellen mellom dei og det belgiske laget?

– Det er ein stor forskjell. Då vi skreiv historie i sommar, trur eg ingen visste at 80 prosent av laget vårt framleis har ein jobb eller går på skulen ved sidan av. Likevel nådde vi kvartfinalen i EM. Dei har gode spelarar, men dei presterte dårleg, seier Wullaert.

Likevel vil ho ikkje karakterisere Belgia som storfavoritt, men dei har presset på seg.

– Eg trur det belgiske folket forventar meir no enn før, men det er ein annan situasjon, og Noreg har ein ny trenar. Vi veit ikkje kva vi vil møte, men vi har ingenting å tape. Vi har stor sjølvtillit og kjem til å gi alt, seier ho.

Fyrer tilbake

Tuva Hansen er spent på møtet mellom Belgia og Noreg, men set ein knapp på at det er Noreg som vil kome best ut av oppgjeret.

– Eg trur det blir ein jamn kamp, men er vi på vårt beste så kjem vi til å ta dei, seier Hansen til NRK.

SLÅR TILBAKE: Tuva Hansen meiner eit uprofesjonelt Belgia-lag vil synest. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

– Kva meiner du er deira styrker?

– Dei jobbar veldig godt i lag, dei er eit kollektiv. Og så har dei eit par spelarar som er ekstra gode, men som sagt er dei eit veldig bra lag då, seier Hansen, som legg ekstra trykk på ordet «lag».

Då Hansen får spørsmål om kva ho tykkjer om det Belgia har fått til, med tanke på at store delar av laget er rekna som uprofesjonelle, svarar ho dette:

– Det er veldig kult kva dei har fått til, men då skal du sjå litt forskjell, også. Det kjem du til å sjå, seier Hansen.

Med siger mot Belgia vil Noreg vere klare for VM sluttspelet neste sommar.

Beste posisjonen

Hege Riise skal leie sin første kamp som fersk a-landslagstrenar mot Belgia, og ho fortel at det er eit revansjesugent og energirikt lag som kjem til å gå ut på matta i Leuven.

– Vi har utruleg lyst til å gå ut og vise. Etter EM og slik, er det mykje energi hjå jentene og det trur eg vi får sjå, seier Riise til NRK.

Ho tykkjer det berre er flott at rollene er snudd frå førre gong laga møttest, men meiner likevel at det er ganske likt styrkeforhold mellom laga.

– Eg tenkjer at vi er i ein god posisjon no. Dei er litt der oppe etter EM, og vi er veldig revansjelystne etter EM. Det å slå under ifrå er alltid ein god kjensle, det. Det skal vi bruke for alt det er verdt.

Fredag kveld møter det norske fotballandslaget Belgia på bortebane, i det som er ein del av VM-kvalifiseringa til meisterskapen i Australia og New Zealand i 2023. Kampen byrjar 20.30, og den kan du sjå her.