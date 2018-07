Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det Belgia viste i dag holder nok ikke mot Brasil, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

For selv om Torp mener belgierne viste styrke ved å snu kampen, så mener han også at de røde djevlene viste store svakhetstegn før kvartfinalen mot Brasil.

– Det er helt sjokkerende hvor svake de er i gjenvinning, og hvor mye tid Japan får til å sette i gang angrep.

– Helt galskap!

Før kampen trodde de fleste på at Belgia skulle avansere på bekostning av Japan uten de store problemene, men er det noe verdensmesterskapet i 2018 har vist er det at fotball ikke avgjøres før kampene er over.

– Det er helt galskap dette VMet. Det her føyer seg inn i rekken over ville kamper dette mesterskapet, mener NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

IKKE OVERBEVIST: NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp ble ikke overbevist av det Belgia viste mot Japan. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

For etter en målløs førsteomgang serverte Japan VM-publikummet fire minutter med effektiv fotball og ledet plutselig 2–0 over de belgiske stjernene bare seks minutter ut i andre omgang.

– Inui og Kagawa er helt outstanding. Man må hylle Japan her for at de klarer å ta de sjansene de tar, mener Torp.

Enorm snuoperasjon

Men det belgiske stjernegalleriet viste store muskler ved å snu kampen i det som ble en helt vanvittig fotballkamp.

Først reduserte Jan Vertonghen til 1–2 ved en utsøkt heading før Marouane Fellaini, som kan feire både ny kontrakt med Manchester United og sitt første mål i mesterskapet, utlignet på ekte Fellaini-vis.

Og da alle ventet på ekstraomganger kontret Belgia, og Nacer Chadli, inn seiersmålet fire minutter på overtid.

– Du ser det med en gang Belgia setter i gang det angrepet at nå taper du Japan, sier Torp.

Da ble de røde djevlene det første laget som har snudd en kamp i sluttspillet av et verdensmesterskap siden Portugal gjorde det mot Nord-Korea i 1966.

Hazard skyter i stolpen Hazard skyter i stolpen 0:08

Belgia i ledelsen på overtid 0:14

Kompany med en gedigen mulighet 0:05

Sjanse til Japan 0:12

Japan tar ledelsen! 0:13

Lukaku med nesten-sjanse 0:09

Japan øker ledelsen! 0:18

Kjempesjanse for Lukaku 0:18

Belgia scorer! 0:16

Belgia utligner! 0:14

Dobbeltsjanse til Belgia 0:09

Tror på ny VM-klassiker

Allerede fredag er det klart for kvartfinale mellom Brasil og Belgia. Det er en kamp Torp tror vil kunne skrive seg inn i historiebøkene.

– Det kommer til å bli en helt kokkos kamp. Jeg kommer til å hausse den opp, så får jeg heller tar feil, sier han lattermildt.

Torp mener at man kan forvente seg mange mål fra to lag som er bedre til å angripe enn å forsvare seg.

– Brasil spiller også på marginer. Nei, den kampen kommer til å bli helt vill.