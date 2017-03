Bekymringsmelding utløste krisemøte i NIF

Ledelsen i Norges idrettsforbund (NIF) satt onsdag i et sju timer langt krisemøte. NRK erfarer at det er kommet inn en bekymringsmelding, og NRK vet at det var Inge Andersens rolle som generalsekretær som ble diskutert.

Ifølge NRKs kilder var styret delt i synet på Andersen rolle, og idrettspresident Tom Tvedt fortalte også seinere at det ikke var endringer i ledelsen i NIF.

Onsdag kveld kom generalsekretær Inge Andersen og Tom Tvedt til OL- og Paralympics-evalueringen med særforbundene på Gardermoen. Dit kom de rett fra det ekstraordinære styremøtet.

LES OGSÅ:

– Interne saker

NRK forsøkte å få begge i tale, men det var allerede da potte tett. Tom Tvedt ble sitert om igjen og om igjen på onsdag kveld:

– Som sagt har vi hatt interne saker, og da er det viktig med konfidensialitet. Og jeg håper at dere har forståelse for det, var det eneste han ville siteres på.

Dagen etter var han ikke mer snakkesalig, i et nytt intervju med NRK.

– I går behandlet idrettstyret saker som er omhandlet av arbeidsmiljøloven og kjøreregler som vi har i Norge, og Norges Idrettsforbund er som alle andre omfattet av disse. Vi forholder oss til de kjøreregler som finnes, og utover det så har jeg ingen kommentarer til det, sa han da.

Kommunikasjonssjef Niels Røine vil heller ikke lette på sløret.

– Vårt svar er det samme som tidligere. Ut over det har vi ingen kommentar, sier Røine til NRK.no.

Hør Tom Tvedt svare det samme på alle spørsmål Du trenger javascript for å se video.

Særforbundene ventet at Tvedt skulle holde et innlegg, men det endte i stedet med at idrettspresidenten bare var på talerstolen i om lag 30 sekunder. Han fortalte nøyaktig det samme som pressen fikk.

NRK har de siste dagene forsøkt å komme i kontakt med generalsekretær Inge Andersen, men har så langt lykkes med det. Ingen andre i Idrettsstyret har ønsket å uttale seg.

NRK har også vært i kontakt med alle de fleste særforbundene og en rekke sentrale personer i Idretts-Norge. Ingen vet mer enn de ble fortalt i møtet onsdag.

Ulmet lenge

Det har ulmet i NIF etter åpenhetsdiskusjonen som startet med bråket rundt reiseregningene i fjor. Flere særforbund NRK har vært i kontakt med synes åpenhetsdiskusjonen har vært svært dårlig håndtert av toppledelsen i NIF.

Etter det NRK forstår er det derfor også en voksende misnøye mot idrettspresident Tvedt. Flere var fornøyde da han ble valgt, men er skuffet nå.

Da hjelper det ikke at NIF-styret nå er enige om at kun president Tom Tvedt uttaler seg i denne saken. Tvedt vil ikke si annet enn at saken er konfidensiell.