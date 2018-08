Bekymret Warholm må gjøre endringer

22-åringen har nok en gang sjarmert Norge med en gullmedalje i et internasjonalt mesterskap.

Neste mulighet blir VM i Doha i 2019, men det varme klimaet gjør at mesterskapet ikke går på sommeren, som det vanligvis gjør.

GULLSMAK: Her kysser Karsten Warholm EM-gullet under medaljeseremonien fredag. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Dermed må formtoppen legges til slutten av september (26. september - 6. oktober).

– Jeg skal innrømme at jeg ikke er noen fan av det. Det blir litt som neste fotball-VM, der finalen nesten går på julaften. Det blir litt utradisjonelt, og det er ikke helt sånn jeg skulle ønske det var, sier han.

Kan påvirke OL

Mye av grunnen til skepsisen er hvordan det påvirker hans sesongplanlegging. Et sent mesterskap gjør at han ikke kan starte sesongen da han vanligvis ville startet den.

– Man må være litt lur. Man kan ikke begynne i mai og holde på til oktober. Vi må kanskje ha en forsesong, og trene i midten og så må vi se frem mot VM etter det, forteller Warholm.

Når sesongens store mål kommer først sent på året, er det flere konsekvenser for mannen fra Ulsteinvik.

– Jeg vil gjerne at sesongen skal være som den er, spesielt siden det kommer et OL året etterpå (2020). Det er ikke helt heldig, sier han.

VM-PLAN: De gode vennene Karsten Warholm og trener, Leif Olav Alnes, har ikke laget en plan for sesongen ennå. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Mange må tenke nytt

Trener Leif Olav Alnes forteller at det foreløpig ikke er lagt en plan for 2019-sesongen.

– Det kan skje at vi begynner i mai, men vi må sannsynligvis ha perioder der man trener (uten å konkurrere red anm.). Men vi har ikke sett i detalj på det, sier han.

NRKs friidrettskommentator, Jann Post, forteller at dette blir en utfordring for utøverne.

– Det blir en spesiell sesong, fordi den bli lengre enn vanlig. Alle må legge opp en formtopp på en tid der de vanligvis har sesongpause. Da må mange tenke nytt, og vi vil se en annen konkurransesesong fra de beste utøverne. De kan ikke konkurrere for fullt fra mai til oktober. Det må trenes på veien for å legge grunnlaget før mesterskapet, sier Post.