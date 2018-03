Bekymret Kristoff sår tvil om egne sjanser

– Ja, jeg føler ikke jeg er helt der jeg skal være, så jeg er litt bekymret for Flandern, sier Kristoff til NRK.

Det har så langt vært mye stang ut for 30-åringen i hans nye lag UAE.

Her i Belgia står Kristoff med en rekke sterke resultater, men nordmannen trøblet i både Gent-Wevelgem forrige helg og Dwars door Vlaanderen onsdag.

Under begge rittene ble Kristoff hektet av da det avgjørende bruddet gikk.

– Mangler samhandling

30-åringen har riktig nok slitt med en forkjølelse den siste uken, men rytteren trekker også frem at samarbeidet i laget er langt fra optimalt.

VISER FORM: Edvald Boasson Hagen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Søndag venter Flandern rundt, som Kristoff vant i 2015.

– Jeg er på et nytt lag og kjenner ikke helt til rytterne. Vi mangler litt samhandling. Så det er forskjellige ting som slår ut, sier Kristoff og forklarer:

– Det gjelder å få laget foran. Utskillelsen kommer fort på toppen av bakkene. Sitter du bak, må du bremse mer inn i svingene. Det koster mye mer krefter. Det lønner seg som regel ikke å spare krefter ved å være bak i disse løpene.

Lagkamerat Sven Erik Bystrøm var selv fornøyd med onsdagens kjøring, til tross for at resultatet (32. plass) ikke var noe å skrive hjem om.

Han støtter vurderingen til Kristoff.

– Det er ikke til å legge skjul på at laget har en del å gå på, sier Bystrøm.

– Vi har ikke akkurat vist de beste resultatene så langt, så vi opplever et lite press sånn sett. Men det er en del av gamet. Det eneste vi kan gjøre er å se fremover, og søndag kommer det viktigste løpet.

– Ekstra motivert

Samtidig har Edvald Boasson Hagen hatt en langt bedre formutvikling etter en vinter med sjukdom og operasjon.

Onsdag viste han seg frem i det avgjørende femmannsbruddet og ble til slutt nummer fire.

– Det har vært en trøblete vår, men jeg har følt meg sterkere for hvert løp. Da blir du ekstra motivert, sier Boasson Hagen til NRK.

Han er likevel klar på at Flandern rundt er langt tøffere enn generalprøven: Flere bakker, mer brostein og ekstra 70 kilometer.

Kristoff er imidlertid skeptisk til sine egne sjanser til tross for at han tar med seg gode opplevelser fra klassikeren.

– Det (Dwars door Vlaanderen) er et likt type løp som dette, så når jeg ikke presterer her, er det ikke noen grunn til at jeg plutselig skal prestere i Flandern. Men jeg har prestert der før, så jeg håper å komme inn i modusen og kunne prestere i Flandern likevel.