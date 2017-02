Bekymret for været før VM: – Man blir mer redd

Det første Aleksander Aamodt Kilde gjør tidlig onsdag morgen før VM-åpningen er å dra for gardinene på hotellrommet i sentrum av VM-byen for å sjekke været.

HVITT: Alpinanlegget i St. Moritz ligger på 2000 m.o.h. og over tregrensa. Foto: DENIS BALIBOUSE / Reuters

– Det er det egentlig alltid. Det er da prosessen mentalt starter i hodet. Man ser for seg hvordan det blir. Været kan forandre seg, men det blir ofte som førsteinntrykket er, mener Kilde.

Men i St. Moritz er det ekstra spesielt. Lyset kan nemlig være helt avgjørende for prestasjonen, for er det overskyet er det nesten umulig å se konturene i bakken. Det beskrives faktisk av flere som å kjøre i blinde.

Alt annet enn sol kan med andre ord skape problemer. Og værmeldingen for tirsdag og onsdag har variert, fra snø og overskyet til lettskyet med sol.

Usikker og redd

– Det kan bli to helt forskjellige renn. Er det ikke sol kan man bli ekstremt usikker, reservert og forsiktig. Da blir man mer redd, sier Ragnhild Mowinckel, før super-G-rennet.

– Bakken der er enten vanvittig krevende, eller vanvittig lett. Det kommer helt an på lyset. Det er en fjellside uten trær, og ingen kontraster. Det bare går i ett med naturen. Når det er overskyet, må man bare følge følelsen sin mest mulig, mens når det er fint vær og sol, er det helt strålende å kjøre der, forklarer Kilde.

Under verdenscupavslutningen i den sveitsiske byen i fjor var det skyfri himmel. I solskinnet delte Kilde og Kjetil Jansrud andreplassen i super-G-rennet, og førstnevnte sikret sammenlagtseieren i super-G-cupen.

SUKSESS: Aleksander Aamodt Kilde vant super-G-cupen da han ble nummer to i St. Moritz i fjor. Da var det ikke en sky på himmelen. Foto: Shin Tanaka / Ap

– Verre enn Kitzbühel

Kjetil André Aamodt tok et sølv og en bronse i VM i samme by i 2003. Også da i strålende solskinn.

– Det må nesten være sol her. Akkurat på toppen her er det litt guffent. Er det dårlig lys, blir besiktigelsen av løypa enda viktigere, for da må man kjenne hver dump og kul. Det er skumlere å kjøre en lett utforløype i flatt lys, enn det er å kjøre Kitzbühel i sol, mener NRKs alpinekspert.

NRK-EKSPERT: Kjetil André Aamodt. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Gir ingen norsk fordel

Norge har en utrolig statistikk i super-G. Siden OL i 2002 har herrene sikret samtlige olympiske gullmedaljer i disiplinen. I VM har det derimot ikke blitt en eneste seier siden Aksel Lund Svindal vant i 1999.

Aamodt poengterer at blant annet Jansrud generelt har prestert bedre når det har vært god sikt.

– Jeg tror ikke det er noen fordel for våre gutter hvis det er flatt lys. Norge har alltid kjørt i ganske bra lys, med flomlys om kvelden for eksempel. Det er også lite vidder. Det har nok også med personlighet å gjøre. Noen klinker jo bare til, men ikke alle.