Bekymret for julesmitte: – Det er skikkelig kritisk

Det var smått kaotisk da sesongen skulle starte i Kontiolahti i november. En rekke lag hadde positive koronatester ved ankomst Finland, og måtte isoleres. Etter helgens verdenscup i Hochfilzen, forlater skiskytterne den lukkede bobla de nå har vært i fire uker. Da er det juleferie frem til første helg i januar.

– Det kommer garantert til å være smittetilfeller etter jul, tror jeg, sier Johannes Thingnes Bø.

– Det er skikkelig kritisk. Det er det mest kritiske tidspunktet i løpet av verdenscupkalenderen. I jula skal folk samles og det er ikke til å unngå, for dem som ikke har egen familie, men vil feire med familien. Man kan ikke hindre folk i å gjøre det, legger han til.

Brødre-feiring

Selv har han ingen planer om møte familie utover kona, sønnen og broren Tarjei Bø med hans kjæreste. Julefeiringen foregår på en hytte på fjellet.

– Det er så optimalt som man får det, mener Thingnes Bø.

STRENGT SMITTEVERN: Under verdenscuparrangementene har det vært strenge smittevernregler å forholde seg til for alle involverte. Foto: Fredrik Sandberg/TT / NTB

Også storebroren mener smitterisikoen øker ved at samtlige utøvere reiser hjem.

– Det blir nok litt det samme i januar som de første tilfellene vi hadde nå. Det er nok ikke til å unngå, sier Tarjei Bø.

Landslagssjef Per-Arne Botnan forteller at de har kommet med råd til utøverne om å følge de grunnleggende smittevernreglene i tillegg til å bruke sunn fornuft.

– Men vi har ikke gått mer i detalj enn det. De fleste kjører et strengt regime for seg selv og det samme gjelder støtteapparatet, sier han.

Skiskytterne må testes før avreise til Oberhof etter nyttår. Deretter testes alle ved ankomst, og så rundt hver tredje dag.

Stoler på lagkameratene

De norske utøverne tror ikke Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) kunne gjort så mye annerledes – noe IBU heller ikke planlegger å gjøre.

– De kunne utsatt verdenscupstarten en uke, én uke lenger unna jul. Men samtidig så tror jeg jo også at jo nærmere konkurransene er hverandre, jo mer seriøse vil utøverne være. Folk vil ikke miste egen form, og passer på den, tror Thingnes Bø.

– Vi er i karantene når vi er hjemme og karantene før vi skal ut, så jeg er veldig trygg på vår gruppe. Alle gjør det de kan for å unngå smitte, og jeg tror de andre nasjonene gjør det også, forteller Ingrid Tandrevold.

NYE TIDER: Munnbind og avstand er blitt den nye vanen for skiskytterne denne sesongen. Foto: JOE KLAMAR / AFP

I fjor feiret hun julen i Italia sammen med Tiril Eckhoff og deres to kjærester. Planen var å gjenta det, men nå leter Tandrevold i stedet etter en hytte hvor hun kan være isolert.

– Jeg kan ikke være med familien, så jeg har overtalt kjæresten min til å være sammen med meg i stedet for sin familie, for å være helt alene er jo litt trist. Jeg håper vi finner et sted å være hvor det er snø.