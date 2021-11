– Maiken Caspersen Falla er kanskje inne i sin siste sesong. Nå begynner det å haste å få frem en ny arvtager, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Svak norsk dag

Han understreker naturligvis at ikke alle alarmer bør gå etter bare én verdenscuphelg. Men han likte ikke det han fikk se på nært hold fra kommentatorboksen i Ruka.

Der noterte han seg at det norske sprintlaget, med unntak av Falla, ødela for hverandre eller var sjanseløse på å komme seg videre fra kvartfinale eller prolog.

For Heidi Weng røk ut før moroa hadde startet.

Ane Appelkvist Stenseth havnet nest sist i sin kvartfinale. Mathilde Myhrvold var ikke noe bedre i sitt heat. I den tredje kvartfinalen med norske representanter klarte Lotta Udnes Weng å stake seg inn i sporet til Anna Svendsen. Det kostet trolig Svendsen en semifinaleplass.

Udnes Weng røk for øvrig ut i semifinalen og var hele ni sekunder bak heatvinner Frida Karlsson.

– Bør ha sprintere som slår Frida Karlsson

Samtidig ble svenskene Maja Dahlqvist og Johanna Hagström nummer én og to i verdenscupåpningen foran Falla på tredjeplass. Karlsson overrasket NRK-ekspert og imponerte ved å gå helt til finalen.

– Vi vet at hun har god utholdenhet, men vi bør ha noen sprintere i Norge som slår Frida Karlsson, som altså er en distanseløper, sier NRK-ekspert Bjørn, og fortsetter:

– Det ser ikke ut som de andre norske jentene har nok utholdenhet til å være med inn til en finale og levere der. Det er overraskende.

– Sikker på at de løfter seg

Landslagstrener Ola Vigen Hattestad vurderer den norske laginnsatsen bak Falla slik:

– Jeg synes Lotta gjennomfører en god konkurranse. Så er det litt stang ut for de andre. Det er litt under... sier Hattestad og tar seg en kort tenkepause.

– Det er det første sprintrennet. Vi skulle gjerne ha startet sesongen på Beitostølen (der sprintrennet ble avlyst). Jeg er sikker på at de løfter seg til rennene på Lillehammer neste uke.

– Tror de kommer sterkere tilbake

Det som gjør Fallas tredjeplass enda mer imponerende er at hun har hatt nok treningshøst der ting ikke har gått på skinner. Hun forteller om treningsøkter der hun har blitt satt kraftig på plass av resten av jentene på laget.

Derfor hevder hun at laget har mer inne enn de fikk vist i sprintløypene fredag.

– Jeg har sett jentene sterkere på trening gjennom høsten enn jeg kanskje ser dem i dag. Det er litt vanskelig å sette fingeren på hvorfor man ikke får det ut helt i konkurranse, men satser jo på at det kan være litt nerver, litt spenningsnivå, litt uvant å gå i et heat.

– Man kan sette det litt på den kontoen og jeg tror de kommer sterkere tilbake. Jeg føler dessverre at de ikke får ut hva de er gode for i dag.

– Har et skyhøyt nivå inne

Når NRK påpeker at Norge i mange år allerede har forsøkt å snu en dårlig trend i damesprint, og til og med skulle ha et «større sprintfokus» på årets elitelag for damer, svarer Falla slik:

– Jeg synes vi har vært knallsterke på trening i år, at vi har gjort mye bra – at det har sett veldig bra ut. Så får nok ikke alle ut det de er gode for i dag. Men jeg håper at det skal bære fukter. Vi skal ikke se så veldig langt før vi plutselig var beste nasjon på VM-sprinten.

– Så vi er på gang, vi må bare få marginene på vår side og komme litt i gang, for jentene som røk ut tidligere enn meg i dag, de har et skyhøyt nivå inne. Jeg er helt overbevist om at det er førsteplasser og pallplasser å hente. De må bare komme i gang.

– Et mysterium

Bildet blir ikke mer positivt når både Linn Svahn og regjerende verdensmester Jonna Sundling sitter hjemme i Sverige med skader, mener NRK-ekspert Bjørn.

– Selv om ett verdenscuprenn er lite, så er tendensen den samme. Det er flere som presterer tilsynelatende bra på trening og utfordrer Maiken. Men i konkurranse er det hun som er på pallen. Norge skal være bedre i sprint enn vi er på damesiden nå, sier han.

Bjørn tror ikke løsningen er et eget sprintlag. Han viser til at svenskene ikke har en slik modell.

– Men de klarer å ha en egen kultur for å utvikle stadig nye sprintere. Sverige klarer det om og om igjen. Den koden har vi ikke løst i Norge. Det ser ikke ut som vi prioriterer sprint nok.

– Vi har ventet i flere år nå på at det skal komme en arvtager til Maiken. Vi har på ingen måte klart å tette luken som Sverige har opparbeidet seg. Det er et mysterium hvorfor vi ikke får frem flere sprintere på damesiden, sier Torgeir Bjørn.

