Bekymret etter å ha trent med koronasmittet russer: – Blir paranoid av hele greia

AC Milan slo røde Roma

AC Milan la press på byrival og serieleder Inter Milan med seier 3-1 hjemme mot José Mourinhos Roma.

To røde kort til bortelaget bidro til at det ble en grei affære for Milan, som i tillegg misbrukte et straffespark i sluttminuttene.

Olivier Giroud, Junior Messias og Rafael Leão scoret for AC Milan, mens Tammy Abraham sto for reduseringen til Roma.

Milan beholder andreplassen i Serie A, og har kun ett poeng opp til Inter på førsteplass. Roma faller ned til syvendeplass etter tapet.