Bekymret av Kings form-utspill: – Urovekkende

Bournemouth-spissen startet landslagssamlingen forsiktig med alternativ trening både mandag og tirsdag.

Landslagssjef Lars Lagerbäck kunne glede seg over å ha King med for fullt onsdag, men selv om King blir kampklar, er spissen tydelig på at formen ikke er optimal.

Treningssmell

– Jeg skulle ønske jeg var i en bedre form. Jeg har vært skadet et par dager nå, og har gått glipp av litt trening. Vi får håpe adrenalinet får meg i gang på fredag, sier King til NRK.

Det er gått snart en måned siden King og Bournemouth avsluttet Premier League-sesongen med målfesten (5-3-tap) på Selhurst Park.

I mellomtiden har King hatt ferie, og da egentreningen startet igjen, kom kjenningene i låret.

– Jeg kom tilbake og trente litt for hardt, ble litt for ivrig. Jeg var litt for giret før samlingen. Jeg fikk et lite «set back» og måtte stå over fem dager med trening samt to treninger her på samling, forklarer spissen.

TILSKUER: Her er Joshua King på sidelinjen under mandagens trening på Ullevaal. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Urovekkende

King mener formen ikke har så mye å si når han løper utpå et fullsatt Ullevaal mot Romania. «Du blir giret og tenker ikke så mye på andre ting», sier Norge-spissen.

NRK-ekspert Carl-Erik Torp liker imidlertid ikke det han hører.

– Det er urovekkende når det er vår beste spiller, og spilleren som skal score målene. Når King ikke er i sin beste form, starter vi litt i minus, mener Torp.

Torp påpeker samtidig at det er en risiko for å slå opp skaden når han har gått flere dager uten trening.

Landslagslege Ola Sand uttalte mandag at de «ikke tok noen sjanser» med King.

– At han er tatt ut av trening, handler om skaderisikoen. Han kommer fra en lang sesong og har et godt grunnlag, så det fysiske er ikke krise. Men det begynner å bli noen uker siden (sesongslutt), sier Torp.

NRK-EKSPERT: Tidligere Brann- og Kongsvinger-spiller Carl-Erik Torp. Foto: Julia Marie Naglestad

Lagerbäck har vært klar på at bare seks poeng er godt nok fra kampene mot Romania og Færøyene for å henge med i EM-kvaliken.

Her blir trolig favorittene fra Spania utilnærmelige, og dermed må Norge kjempe mot Sverige og Romania om 2.-plassen og den andre direktebilletten.

Naboene i øst fikk et lite overtak da de tok med seg et poeng fra Ullevaal i mars. Hvis Norge ikke blir blant de to beste i kvaliken, venter en ekstrasjanse gjennom sluttspillet i nasjonsligaen neste år.