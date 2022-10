Bekreftet: Ukraina vil arrangere fotball-VM i 2030

Ukraina går i kompaniskap med Spania og Portugal og søker om arrangøransvaret for VM-sluttspillet i fotball i 2030.

Spanias fotballforbund (RFEF) opplyser om det overraskende framstøtet onsdag. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skal ha gitt sitt samtykke til planene.

Også president i Det europeiske fotballforbundet (Uefa), Aleksander Ceferin, er positiv til søknaden.

RFEF skriver at partnerskapet mellom Ukraina, Spania og Portugal skal styrke båndene til Europa ved å skape håp og gi gjenoppbygningsverktøy til det ukrainske folket.

De tre landene skal ha planlagt for at krigføringen mellom Ukraina og Russland er over innen 2030, og at gjenoppbyggingen av Ukraina da er i full gang.

The Times melder at planen er at en av VM-gruppene skal spille kamper i Ukraina.

I pressemeldingen skriver imidlertid RFEF at planen for selve turneringen ikke er endret. Spania skal fortsatt bruke elleve arenaer, mens det skal spilles kamper på tre stadioner i Portugal. (NTB)