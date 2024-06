Bekreftet: Solskjær tar ikke over Besiktas

Besiktas har utnevnt ny manager, og det er nederlandske Giovanni van Bronckhorst som tar over storklubben. Det til tross for sterke Ole Gunnar Solskjær-rykter.

Solskjær ble for få timer siden koblet til klubben, og ESPN hevdet at nordmannen var høyaktuell for å ta over Besiktas.

Van Bronckhorst har tidligere ledet klubber som Feyenoord, Guangzhou og Rangers.

Istanbul-klubben har vært uten fast hovedtrener etter at portugisiske Fernando Santos mistet jobben i april. Sesongen endte med en skuffende sjetteplass i hjemlig liga.

Besiktas har norske Jonas Svensson i stallen.