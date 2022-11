Bekreftet: Qatar stenger ølkranene på VM-stadionene

Ifølge New York Times legger vertsnasjonen Qatar press på Fifa, og strammer inn reglene for ølservering på de åtte VM-stadionene. Dette bare 48 timer før avspark. Seinere fredag bekrefter Fifa at det stemmer. Det skriver de i en pressemelding.

Etter endringen tvitret Budweiser «vel, dette er pinlig», før de kort tid etter slettet innlegget.

The Times meldte først at begge parter diskuterte temaet, og at de har godtatt å flytte Budweiser sine boder i Doha til mindre synlige plasser. Budweiser er en av Fifas hovedsponsorer, og har enerett på ølserveringen på de åtte stadionene.

Qatar praktiserer strenge alkoholregler. Det har stort sett kun blitt tilbudt på et par hoteller i Doha.

Kun de med VIP-losjer vil kunne drikke alkoholvarer. For vanlige supportere vil det være mulig å kjøpe alkohol i fan-parkene i Doha.