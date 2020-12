Bekreftet: Norge dropper Tour de Ski

Stor kampfiksingsskandale i Moldova

Fem av de ti lagene i den moldovske toppligaen i fotball har vært involvert i fiksing av kamper denne sesongen, ifølge Europol.



Den europeiske politienheten sier at alle de fem klubbene kobles til organisert kriminalitet, og at fire personer er pågrepet i saken så langt.



Europol hevder å ha oppløst et kriminelt syndikat i forbindelse med operasjonen. Aktørene er mistenkt for å ha tjent flere millioner kroner på spill på om lag 20 kamper i den moldovske ligaen.



«Samlet sett anslås den kriminelle fortjenesten til 600.000 euro. Det er også oppdaget koblinger til EU-land, og etterforskningen pågår», uttaler Europol.



(NTB)