– Det som har veid aller tyngst er hennes tydelighet på hva hun vil, og hvordan hun vil utvikle norsk toppfotball som helhet. I tillegg er hun en tydelig leder som er veldig god kommunikativ, sier valgkomiteens leder Torleif Sandvik til NRK.

Elitedirektør i NFF og tidligere landslagsspiller, Lise Klaveness, ble fredag innstilt som fotballpresident av Norges Fotballforbunds valgkomité. Hun kan med det bli tidenes første kvinnelige fotballpresident, og er første kvinne som blir innstilt til stillingen.

Fredag presenterte valgkomiteen sin begrunnelse for innstillingen.

– Kandidaten er sterkt opptatt av kvalitet, etterlevelse og omdømme i alt det som NFF skal stå for og arbeide med. Hun har også en klar ambisjon om at NFF skal styrke og utvikle sitt idrettspolitiske arbeid både nasjonalt og internasjonalt, sier valgkomiteens leder Torleif Sandvik.

Sandvik legger ikke skjul på at den enstemmige valgkomiteen er svært godt fornøyd med den innstilte kandidaten.

– Vi har gjort tidenes signering i Norges Fotballforbunds historie, konkluderer valgkomiteens leder.

Har snakket med flere kandidater

Sandvik bekrefter at Klaveness' navn har kommet relativt sent inn i prosessen, og at valgkomiteen har operert med flere alternativer underveis, etter det ble kjent at Terje Svendsen ikke ønsker å stille til gjenvalg.

– Lise kom inn i bildet etter gjentakende henvendelser fra oss i valgkomiteen. Det skjedde helt inn i de siste ukene vi nå har bak oss.

Komitelederen bekrefter også at de har hatt flere intervjuer med andre aktuelle kandidater.

– Før det har de andre kanididatene vært til intervju og til diskusjon i valgomiteen. Noen av dem har det versert rykter om i media, mens andre har det ikke vært like mye snakk om.

– Har noe å bidra med

Den tidligere landslagsprofilen kan bli Norges første kvinnelige fotballpresident, en rolle hun passer godt mener NRKs sportskommentator, Jan Petter Saltvedt.

– Klaveness har blitt bedre og bedre i sin nå veldig operative rolle. Og hun har blitt viktigere og viktigere for Norges Fotballforbund, der hun ikke må drive så mye politikk, sier Saltvedt, men legger til:

– Det at hun er villig til å ta denne rollen, tyder på at hun føler hun har noe å bidra med, det er jeg sikker på, sier han.

Det var TV 2 som torsdag først meldte at Klaveness ville bli innstilt som ny president.

Ifølge kanalen skal valgkomiteens valg ha kommet overraskende på mange, og navnet til Klaveness kom sent inn i debatten. Hun fremstår imidlertid som en sikker vinner, skriver TV 2.

NRK har foreløpig ikke lyktes å få en kommentar fra Klaveness. Til TV 2 sier hun at hun ikke ønsker å kommentere saken.

– På tide

PÅ TIDE: NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener det er på tide at NFF får en kvinne som president. Foto: ALEM ZEBIZ / NRK

Den nye fotballpresidenten skal velges på forbundstinget i mars neste år. Dersom valget faller på Klaveness, blir hun tidenes første kvinne i vervet.

Saltvedt er ikke i tvil om at hun vil få rollen.

– Fotball-Norge kommer aldri til å si nei til å få sin første kvinnelig president. Det er lenge før man kunne trodd, men det er på tide, sier Saltvedt.

Klaveness har siden 2018 jobbet som elitedirektør i NFF.

– Det virket som hun hadde blitt «bedøvet» av systemet i starten, men Klaveness er først og fremst en særdeles klok og intelligent kvinne. Hun brukte tiden på å bli kjent med et system der det er ganske heftig motstand mot endringer og nye måter å tenke på, mener han.

Tar ikke gjenvalg

Torsdag ble det kjent at Terje Svendsen ikke tar gjenvalg for en ny periode som NFF-president. Han har sittet i vervet siden 2016 da han tok over for Yngve Hallén. Han ble sist gjenvalgt på fotballtinget i mars 2020.

– Jeg har likt jobben utrolig godt. Det har ikke vært mangel på krevende saker, alt fra åpenhetsdebatt, reiseregninger til pandemi og VM i Qatar. Etter seks år er det på tide å slippe nye krefter til, sier Svendsen i en pressemelding fra NFF.

GIR SEG: Terje Svendsen gir seg til våren etter seks år som fotballpresident. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

– Selv om Svendsen virker som en flink og hyggelig mann, er han en representant for en tradisjon som har fått levd lenge nok, og han har heller ikke klart å markere seg i veldig viktige diskusjoner i norsk fotball de siste årene, sier Saltvedt.

Han mener det er positivt for Fotball-Norge at det er Klaveness som nå tar over.

– Hun er en helt annen kapasitet og er veldig mye tydeligere når hun uttaler seg, sier Saltvedt.

– Det var veldig tydelig at et maktskifte hadde inntruffet da Klaveness måtte avbryte mammaperm for å gå inn og rydde opp da de ikke klarte å rydde opp selv rundt innreiserestriksjonen høsten 2020.

Utdannet jurist

Klaveness er jurist av utdannelse og jobbet som spesialrådgiver i Norges Bank før hun begynte i NFF i 2018. Hun har også mangeårig bakgrunn som advokat og har vært dommerfullmektig i Oslo tingrett.

SPILLER: Lise Klaveness fikk med seg 73 landskamper for Norge. Foto: Erlend Aas / NTB

Klaveness kommer fra Meland nord for Bergen og debuterte på øverste nivå i norsk fotball som 16-åring for Sandviken i 1997. Hun fikk med seg kamper i toppserien for fem ulike klubber.

Mellom 2002 og 2011 fikk hun med seg 73 landskamper for Norge. I tillegg spilte hun i 2006 og 2007 for svenske Umeå og ble seriemester begge årene.

Klaveness har tidligere vært tilknyttet NRK som fotballekspert.

Saltvedt mener det er perfekt timing at nyheten om innstillingen kom nå.

– Byen Bergen trengte en positiv fotballnyhet akkurat i dag, sier han.