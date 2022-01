Det har ligget i kortene en stund, men nå er Dennis Hauger klar for nest øverste nivå i Formel-sirkuset når han nå er klar for Formel 2. Der vil han kjøre for det italienske laget Prema Racing. Det bekrefter Red Bull og Prema i en pressemelding.

– Jeg er strålende fornøyd med å fortsette for Prema i 2022. Vi hadde et godt år i 2021 med fantastisk lagarbeid, og jeg nøt det skikkelig. Jeg er ekstremt glad for at de fortsatt tror på meg, og jeg ser frem til å fortsette med det harde arbeidet vårt denne sesongen også, sier Hauger i Premas pressemelding.

Høsten 2021 sikret nordmannen sammenlagtseier i Formel 3. Reglene i Formel 3 sier at dersom man har vunnet sammendraget, så kan man ikke kjøre samme nivå neste sesong.

Dermed har alt tydet på at Hauger skal kjøre Formel 2 i 2022. Allerede i august antydet hans manager, Harald Huysman, at han kom til å kjøre på nest øverste nivå i Formel-sirkuset.

Det har ikke lykkes NRK å få en kommentar fra Huysman eller Hauger selv.

Tredje nordmann som gjør det

18-åringen fra Aurskog skal delta på et pressetreff i Oslo onsdag.

– Han overbeviste stort i Formel 3, spesielt med måten han vant på. Jeg vil påstå at han er det største talentet i sin aldersgruppe i verden, sier motorsportkommentator for Viaplay, Atle Gulbrandsen.

Det har vært to nordmenn på nest øverste nivå tidligere. Thomas Ski kjørte det som da kaltes Formel 3000 i 1997, mens Pål Varhaug kjørte GP2 i 2011.

– Forskjellen er at ingen av dem har vært i et toppteam. Det er Dennis. Vi har aldri vært nærmere å få en nordmann i Formel 1. Men det skal kjøres først og skal hevde seg i Formel 2 først, påpeker Gulbrandsen.

Kommentatoren mener at man ikke må ha for høye forventninger til hans første sesong. Det er mange endringer fra Formel 3 til Formel 2.

– Man skal være forsiktig med å forvente at han vinner første år. Det er veldig sjeldent at man gjør det. Min forventning er at han trenger to år i Formel 2. Hvis han gjør det bra, så kan han nå Formel 1, sier han.

Svindyrt sete

Avtalen varer i utgangspunktet ett år, slik det er for alle førere i Red Bulls juniorprogram.

Et slikt sete i Formel 2 er ikke billig. Det skal koste mellom 20 og 23 millioner kroner for Dennis Haugers team.

Det som er noe spesielt, er at Prema Racing er en del av Ferrari-systemet. Så Hauger er fortsatt en del av Red Bulls talentprogram, mens han skal kjøre for rival Ferrari på et så høyt nivå.

Det var også Prema han kjørte for i Formel 3.

Dennis Hauger Ekspandér faktaboks * Alder: 18 (født 17. mars 2003) * Fra Aurskog i Indre Akershus * Formel 3-fører * Skrev proffkontrakt som 12-åring * Har vært en del av Red Bulls juniorprogram siden 2017 * Tidenes yngste vinner av det italienske mesterskapet i Formel 4. * Debuterte i Formel 3 for Hitech Racing i 2020-sesongen og endte på 17.-plass sammenlagt. * Vant Formel 3-mesterskapet i 2021 for Prima Racing.

Andreplass i kåring

Haugers enorme sesong har naturligvis blitt lagt merke til utenfor Norges landegrenser. Nordmannen kom på andreplass i Autosports kåring av årets førere blant Formel 2- og Formel 3-førere.

Der ble han kun slått av Formel 2-vinner Oscar Piastri, som også kjørte for Prema forrige sesong.

Nå skal han hevde seg på et enda høyere nivå, og etter hvert satse på å havne i Formel 1 med Lewis Hamilton, Max Verstappen og de andre superstjernene.