Bekreftet: Bellingham klar for Real Madrid

Borussia Dortmund bekrefter på sine nettsider at det britiske vidunderbarnet Jude Bellingham (19) er solgt til Real Madrid.

Den tyske klubben opplyser at han selges for 100 millioner euro - drøye 1,2 milliarder norske kroner. Denne summen kan stige hvis diverse kriterier blir oppfylt.

Bellingham anses for å være et av verdens største fotballtalenter. 19-åringen, som har skrevet under en seksårskontrakt, skal være Real Madrids største kjøp siden Eden Hazard.