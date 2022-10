Bekrefter til NRK: Russiske utøvere får ikke konkurrere denne sesongen

FIS-styremedlem Erik Røste bekrefter til NRK lørdag kveld at den russiske utestengelsen opprettholdes.

– Utøvere fra Russland og Belarus er fortsatt utestengt. Vi kommer heller ikke til å oppnevne noen ledere fra Russland til å ha dommer- og teknisk delegat-oppdrag, sier FIS-styremedlem Erik Røste til NRK.

FIS-STYREMEDLEM: Erik Røste. Foto: Lise Åserud / NTB

Møtet startet klokken 13.30 lørdag ettermiddag, ifølge Røste. Styremedlemmet påpeker at han er veldig fornøyd med diskusjonen og at det ikke var noen uenighet.

– Alle var enige om at det brutale som skjer i Ukraina må vi ta avstand fra.

Røste påpeker likevel at det var sterk uenighet på ett punkt: Videre deltakelse av russiske ledere på FIS-møter.

– Det ble ikke flertall for at de ikke skal få delta på det. Argumentet var at man ønsker diskutere fremtidig skipolitikk hvor russere er til stede. Det var det mange av oss som var uenig i, men flertallet mente at de skulle være sånn.

Norges Skiforbund droppet å stille på høstmøtene til FIS forrige måned. Begrunnelsen var at russiske representanter skulle få delta. Det støtter Røste.

– Jeg har vært tydelig på det hele veien. Når vi nå utestenger utøver, må det også gjelde for ledere. Det har vært mitt prinsipielle standpunkt i saken.

– Nødvendig avgjørelse

Nyhetsbyrået TT meldte tidligere i dag at den russiske utestengelsen vedvarer. De siterte det svenske styremedlemmet i FIS, Mats Årjes.

– Det ble som ventet. Samme vedtak som før, sier han.

Lørdag samlet styret i Det internasjonale Skiforbundet (FIS) seg. Blant det som sto på agendaen var utestengelsen av russiske og belarusiske utøvere.

Røste, som også er tidligere skipresident i Norges Skiforbund, trodde i forkant at FIS-styret ikke ville endre på utestengelsen.

– Det vil overraske meg også hvis utestengelsen oppheves. Mitt standpunkt er i hvert fall veldig klart, noe det har vært siden februar. Dette er et brutalt overgrep på det ukrainske folk. Idretten må derfor også reagere, og utestengelsen må opprettholdes, sa han tidligere denne uken.

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener at nyheten ikke kommer som noe overraskelse.

– Det var en nødvendig avgjørelse og en ventet avgjørelse. Eliasch sa det nesten rett ut at det kom til å bli sånn. Han har tydeligvis bestemt seg på vegne av styret, sier han.

Følger IOC

Siden 1. mars har ikke russiske og belarusiske utøvere fått delta i arrangementer i regi av FIS. Avgjørelsen kom den gang etter mye press og kun dager før det skulle bli arrangert verdenscuprenn i Drammen og Holmenkollen.

Årsaken bak er Russlands krig mot nabolandet Ukraina. Krigen startet 24. februar.

28. februar gikk Den internasjonale olympiske komité (IOC) ut med en anbefaling til de internasjonale særforbund om å ikke tillate deltagelse fra russiske og belarusiske utøvere. Anbefalingen var ifølge FIS-styret sentral i deres avgjørelse dagen etter.

Generalsekretær i FIS, Michel Vion, åpnet i september for at utøvere fra de to landene kunne komme tilbake i vinter, men la til at de ikke ville ta en slik avgjørelse uten en «sterk anbefaling» fra IOC.

IOC-president Thomas Bach uttalte for tre uker siden at det kunne bli aktuelt å slippe til russiske og belarusiske utøvere hvis de tok avstand fra krigen. Tidligere denne uken fastslo han at tiltakene mot Russland og Belarus «måtte bli stående». Det skriver Inside the Games.

– Vi har besluttet å følge IOC. IOC står for at man skal promotere fred gjennom sport, og det er kjempeviktig, sa FIS-president Johan Eliasch i et intervju med SVT fredag.