Holmenkollen har hatt status som nasjonalanlegg i over 100 år. Men nå kan det være slutt.

For onsdag kommer et forslag som skal sendes på høring, som blant annet inkluderer at Holmenkollen ikke lenger skal være nasjonalanlegg for nordiske grener.

Det bekrefter Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) til NRK.

– Dagens ordning for nasjonalanlegg er forbeholdt et fåtall idretter og anlegg. Vi må finne gode løsninger for å ivareta toppidretten for flere idretter i årene som kommer. Derfor foreslår vi nå justeringer i dagens nasjonalanleggsordning, i tillegg til en helt ny ordning med tilskudd til mesterskapsanlegg, sier Lubna Jaffery, kultur- og likestillingsminister, til NRK og fortsetter:

– Vi foreslår at Holmenkollen opprettholdes som nasjonalanlegg for skiskyting. Når det gjelder ski nordiske grener og alpint, er Norge i den heldige situasjonen at vi har flere anlegg som er egnet for internasjonale mesterskap, sier hun.

– For eksempel er neste vinter-VM på ski på Granåsen i Trondheim, ikke i Holmenkollen. Derfor foreslår vi å erstatte avtalene for ski nordiske grener og alpint med en ny ordning der vi investerer i de anleggene hvor det skal arrangeres store internasjonale mesterskap.

Status som nasjonalanlegg gir rett til å søke om tilskudd på inntil 50 prosent av godkjente kostnader ved utbygging, ombygging eller rehabilitering av anleggene.

– De aktuelle anleggene her, og som eventuelt kan søke på statlige midler, er Holmenkollen, Granåsen, Lillehammer (for nordiske grener) og Kvitfjell, Hafjell og Narvik (for alpint). Med disse justeringene ønsker vi å sikre likebehandling av mesterskapsanlegg for ski i Norge. Vi vil nå sende forslagene ut på høring, med tre måneders høringsfrist, og vi ser frem til å motta innspill, sier Jaffery.

– Sjokkert

NRK har vært i kontakt med byrådet for kultur og næring i Oslo kommune. De har fått informasjon om at forslaget skal på høring, men visste ikke alle detaljene rundt hva forslaget innebar.

– Det var et ønske om å ha færre nasjonalanlegg, slik jeg forstod det. Vi ble fort henvist til å se på høringen når den kom, sa Anita Leirvik North, byråd for kultur og næring (H), til NRK tidligere tirsdag.

Nasjonalanlegg for vintersport i Norge Kvitfjell, alpine fartsdisipliner

Hafjell, alpine tekniske disipliner

Holmenkollen nasjonalanlegg, nordiske grener

Holmenkollen nasjonalanlegg, skiskyting

Vikersundbakken, skiflyging

Vikingskipet, skøyter

Hun forklarte at byrådet i Oslo kommune har fått en beskjed fra KUD om at regjeringen ikke lenger vil gå inn for å opprettholde nasjonalanlegget for nordiske grener i Holmenkollen.

REAGERER: Anita Leirvik North, byråd for kultur og næring (H), forstår lite av at Holmenkollen kan bli vraket som nasjonalanlegg. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg er sjokkert over regjeringens undervurdering av Holmenkollens betydning og status for hele det norske folk. Jeg tror de aller fleste har et sterkt forhold til femmila og hopp i kollen. Jeg synes det er en veldig merkelig prioritering fra regjeringen sin side, sa North.

– Det er et helt unikt anlegg, men når regjeringen sier det ikke skal være nasjonalanlegg, så gir det signaler jeg tipper Det internasjonale Skiforbundet (FIS) og resten av idrettsverden får med seg.

– Jeg kan love at Oslo kommune kommer til å være veldig tydelig i sin tilbakemelding på dette her, og det tror jeg også idretten vil være.

Hopptopp reagerer

Erlend Munkeby, daglig leder i Kollen-hopp, stusser over regjeringens valg.

– Det virker ganske merkelig, spør du meg. Kollen er en unik arena, både internasjonalt og nasjonalt. Det er ikke så mange som vil forstå hvorfor man fjerne den som nasjonalanlegg, sier han.

Munkeby mener at et nasjonalanlegg har symbolverdi, og han frykter hva som skjer hvis Kollen fjernes fra listen over nasjonalanlegg for nordiske grener.

– FIS kaller jo Holmenkollen for hoppsportens mekka, og det er ikke sikkert de gjør det hvis nasjonalanleggsstatusen faller vekk. Det er en unik historie der oppe og. Så jeg synes det er rart. Men vi får sette oss ned og lese det forslaget og komme med noen uttalelser når vi har forslaget på bordet, sier Munkeby.