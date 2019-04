Bekrefter forhandlinger med Barcelona - takket nei til flere storklubber

Graham Hansens agent, Jens Oestreich, bekrefter til NRK at han onsdag reiser til Spania for å forhandle frem en kontrakt med FC Barcelona. Kun formaliteter gjenstår, sier han.

Stor interesse

Den norske landslagsspilleren har siden 2014 spilt for den tyske Bundesliga-klubben Wolfsburg. Kontrakten går ut om få måneder, og Graham Hansen har takket nei til en forlengelse.

Foto: Ronny Hartmann / AFP

Ifølge agenten har det vært enorm interesse for kantspilleren.

Både mesterligavinner Lyon, Paris Saint-Germain, Bayern München, Chelsea, Arsenal og Manchester City har vært interessert i 24-åringen, hevder han.

Men som både flere spanske medier og norske Dagbladet meldte tirsdag kveld, ligger det an til å bli Barcelona som er neste stopp for Graham Hansen.

– Med mindre det kommer et tilbud om høyere lønn enn det Ada Hegerberg tjener i dag, vil morgendagens forhandlinger med all sannsynlighet ende i en avtale med Barcelona, sier Oestreich lattermildt, og sikter til mandagens nyhet om at Ada Hegerberg nå er verdens best betalte kvinnelige fotballspiller.

Satser stort

For øyeblikket er Barcelona klare for mesterligaen-semifinale etter å ha slått ut LSK Kvinner i kvartfinalen.

I den spanske ligaen for kvinner ligger Barcelona på andreplass, tre poeng bak ledende Atlético Madrid.

I SEMIFINALEN: Barcelonas Natasha Andonova (t.v) og Melanie Serrano jubler for seier etter kvartfinalen i mesterligaen i fotball for kvinner mellom LSK Kvinner og FC Barcelona Femeni på Åråsen Stadion. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Caroline Graham Hansen har vært i samtaler med Barcelona de siste to årene, forteller manageren. Klubbens fasiliteter og graden av profesjonalitet skal være noen av grunnene til at Graham Hansen ønsker seg dit.

Barcelona har som mål å vinne mesterligaen på sikt, og er i ferd med å bygge opp et storlag for å greie dette.

Graham Hansen er ifølge Oestreich lovet en sentral rolle i laget.

Med Wolfsburg har hun vunnet både ligaen og cupen i Tyskland. Men hun har aldri vært i en mesterligafinale. Forrige sesong kom Wolfsburg til finalen, men tapte mot Ada Hegerbergs Lyon.

Graham Hansen har i flere år vært kjent som en av de beste spillerne i verden i sin posisjon, helt siden hun debuterte i Toppserien da hun bare var 15 år og 192 dager gammel.

Graham Hansen er denne uken på landslagssamling med resten av det norske laget. Hun ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.