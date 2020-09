Bekrefter bud på Sørloth

Den tyrkiske klubben Trabzonbspor bekrefter via en pressemelding at de har mottatt et bud fra den tyske storklubben RB Leipzig på den norske spissen Alexander Sørloth. De skriver videre at de nå skal vurdere dette budet, og at foreløpig er ingenting avklart.

Samtidig opplyser den tyrkiske klubben at Sørloth ikke har returnert til dem som avtalt fredag. Dermed vurderer Trabzonspor disiplinærtiltak mot Sørloth.

Han scoret nylig to mål da Norge slo Nord-Irland 5-1 i Uefas nasjonsliga. Det har en stund vært kjent at han er aktuell for Leipzig etter en kanonsesong for Trabzonspor.