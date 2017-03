Bekmørke tall for Norge - blant de svakeste landslagene i Europa

Etter 0-2-tapet mot Nord-Irland er VM-kvalifiseringen halvspilt. I gruppe C er Norge nest sist med tre poeng. De kom mot sjanseløse San Marino, der Norge vant 4–1.

Lars Lagerbäcks menn står med tre poeng på fem kamper. Fem mål er scoret, mens ni er sluppet inn. Fotballparentesene Færøyene, Aserbajdsjan, Litauen, Kypros og Estland står alle med bedre poengfangst enn Norge. Makedonia er marginalt foran Norge med flere scorede mål. De står også med tre poeng og -4 i målforskjell, men har nettet syv ganger hittil i VM-kvaliken.

– Hvis du ser totalen er det forholdsvis mørkt. Men vi må se det som én kamp under Lagerbäck; VM-kvaliken var kjørt likevel, og vi må gi ham tid selv om det var skuffende i går, sier NRKs fotballekspert Tom Nordlie.

NEDTUR: Det ble ingen drømmedebut for svenske Lars Lagerbäck mot Nord-Irland søndag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Blant Europas dårligste landslag

13 landslag i Europa står med dårligere poengfangst enn Lagerbäcks menn i den pågående VM-kvaliken:

Latvia (tre poeng, -7 i målforskjell)

Georgia (to poeng, -2 i målforskjell)

Hviterussland (to poeng, -8 i målforskjell)

Kasakhstan (to poeng, -10 i målforskjell)

Finland (ett poeng, -5 i målforskjell)

Luxembourg (ett poeng, -6 i målforskjell)

Moldova (ett poeng, -11 i målforskjell)

Kosovo (ett poeng, -12 i målforskjell)

Andorra (ett poeng, -12 i målforskjell)

Malta (null poeng, -11 i målforskjell)

Liechtenstein (null poeng, -18 i målforskjell)

Gibraltar (null poeng, -20 i målforskjell)

San Marino (null poeng, -22 i målforskjell)

– Lagerbäck, Perry og Semb fikk mye å tenke på etter gårsdagen.Vi er blant Europas dårligste landslag. Det er fakta, skriver Morten Langli på Twitter.

– Langli har et poeng, men det blir litt svart/hvitt. Alle kan lese tabellen og se at vi har færre poeng enn dem vi møter, sier Nordlie.

– Påfører oss dumme ting

Tom Nordlie hadde mye å si på det Norge leverte mot Nord-Irland i går. Det tok 88 sekunder før Norge kom under, og Lagerbäcks menn klarte aldri å slå tilbake.

– Det er skuffende av spillere på dette nivået at de ikke tar til seg ting. Taktisk er det store avstander, vi taper andreballer og får strekk i laget. Vi påfører oss selv en del dumme ting, sier Nordlie.

NRK-EKSPERT: Tom Nordlie. Foto: Johansen, Carina / NTB Scanpix

Norges svenske landslagssjef har ikke hatt mange dagene med Norge. Han hadde fem dager før kampen mot Nord-Irland.

– Det skal ikke ta lang tid å fikse dette. Det bør ikke ta tid i det hele tatt, men jeg er forundret over at spillerne ikke tar det til seg, sier Nordlie, som også påpeker at han kunne ha gjort noe annerledes før kampen:

– Sett i ettertid kunne han ha vært mer kynisk med å coache færre spillere og ta de andre mellom nå og juni.