– Deilig! Dette er som i Norge, så det passer meg bra, sier Grøvdal idet hun går ut av bilen som har transportert henne fra flyplassen til hotellet i Paris.

Lørdag ettermiddag gjør hun sitt første løp etter et OL som rett og slett gikk i vasken – etter alt å dømme på grunn av det ekstreme klimaet i Tokyo.

I løpet av de ni siste månedene før OL hadde Isfjord-kvinnen satt rekorder i stort sett alle løp hun stilte til start i. Hun var i sitt livs form. Å forbedre resultatene fra Rio-OL i 2016 (7. plass på 5000-meter og 9. plass på 10.000 meter) burde være høyst overkommelig.

BRUTAL NEDTUR: Karoline Bjerkeli Grøvdal var knust etter å ha brutt 10.000-meterfinalen i OL. Foto: Lise Åserud / NTB

Det ble 14. plass på 5000-meteren. 10.000-meteren brøt hun.

– Det var tøffe forhold for min del, litt sjokk at jeg reagerte så voldsomt på det, erkjenner hun nå.

– Så lenge det bare var varmt, så gikk det bra. Men da fuktigheten kom etter hvert, så taklet hun ikke det, konstaterer trener Knut Jæger Hansen.

Tårer og klump i halsen

Spriket mellom forventning og opplevelse var enormt. Så da Karoline Bjerkeli Grøvdal reiste hjem fra Japan, var hun langt nede.

– Jeg har egentlig bare prøvd å glemme det, så jeg vil helst ikke dra opp igjen det såret, sier hun til NRK.

Så åpner hun opp likevel.

– Skuffelsen var veldig stor, så jeg brukte den første uka til å prøve å glemme og ikke begynne å grine hver gang folk spurte om Tokyo. Nå har jeg kommet litt over det stadiet, sier hun.

STERKE FØLELSER: Karoline Bjerkeli Grøvdal innrømmer at klumpen i halsen aldri har vært langt unna etter OL. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Og fortsetter:

– Folk mener det bare godt, men den første uka, når du møter folk for første gang etter et OL, så blir det alltid litt sånn at du er nødt til å prate om det. Og da kommer klumpen med én gang. Det har vært så sårt. Men det viser bare at det betyr veldig masse.

Har godtatt

Det er imidlertid tydelig at tårene presser på også når hun snakker med NRK om det utenfor utøverhotellet i Paris.

– Men nå har jeg kommet dit at det liksom er greit, på en måte, og godtatt det. Nå har jeg bare veldig lyst til å springe fort igjen, sier Grøvdal.

Første mulighet til å springe fort, kommer altså allerede i ettermiddag. Treningene i de siste har gitt positive svar.

Mye tyder på at hun fysisk sett er på det nivået hun var da hun løp 3000 meter raskere enn noen norsk kvinne noen gang har gjort under «Night of highlights» på Bislett 4. juni. Tiden 8.30,84 ble imidlertid ikke godkjent som norsk rekord, ettersom Grøvdal løp i sko som ikke er godkjent for baneløping og hadde mannlige harer.

Derfor er det fortsatt Grete Waitz som har norgesrekorden på 8.31,75, satt så lang tilbake som 17. juni 1972 – altså for over 42 år siden.

God mulighet for å slå Waitz

Grøvdal har definitivt lyst til å slå den også i lovlige sko i fransk sensommerluft.

OPTIMISTER: Både trener Knut Jæger Hansen og Karoline Bjerkeli Grøvdal mener Grøvdals form er god nok til å sette norsk rekord i Paris lørdag. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Muligheten er veldig god. Det er perfekte forhold for min del og et bra felt, så jeg har selvfølgelig det i bakhodet at jeg har lyst til å få den godkjent og offisiell, sier hun, samtidig som hun påpeker at det ikke blir et rekordjag.

– Jeg prøver å ikke tenke så masse på tid. Jeg skal springe offensivt så lenge kroppen min funker så bra som jeg håper den gjør. Og så håper jeg selvfølgelig på at jeg kan springe ei god tid, sier Karoline Bjerkeli Grøvdal.

Det mener treneren at det meste ligger til rette for. Han er ikke i tvil om at Grøvdal kan løpe sin raskeste 3000 meter noen gang.

– Så vil det være sånn at hvert løp har sitt liv, så det skal være et optimalt løp. Vi skal ikke bare ha fokus på det, men på å løpe bra og få ei veldig bra plassering, sier Knut Jæger Hansen.

Fra før har Grøvdal norsk rekord på to distanse på bane, nemlig 3000 meter hinder og en engelsk mil.

Rekordjakten i Paris ser du på NRK1 kl. 16.21.