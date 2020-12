Begge lag forlot banen etter at fjerdedommer ble beskyldt for rasisme

Onsdagens mesterligaoppgjør mellom Paris Saint-Germain og Basaksehir ble avbrutt etter 13 minutters spill.

Ifølge flere internasjonale medier skal den rumenske fjerdedommeren Sebastian Coltescu angivelig ha uttrykt seg rasistisk mot Basaksehirs assistenttrener Pierre Webo.

Deretter valgte Basaksehir-spillerne å forlate banen i protest, og kampen måtte stoppes.

– Hvorfor sa du det?

Siden det ikke er publikum til stede på kampen fanget mikrofonen opp store deler av hendelsen.

I opptaket av kampen hører man tydelig Webo spørre fjerdedommeren «hvorfor sa du negro?» gjentatte ganger.

Webo fikk direkte rødt kort for konfrontasjonen.

Vil ha ny fjerdedommer

Status nå er at det er at UEFA har bestemt at kampen skal starte igjen, men Basaksehir er fortsatt i garderoben. De ønsker ikke å spille under den samme fjerdedommeren er meldingene fra de svenske Viasat-kommentatorene.

PSG står klar til å entre banen.

UEFA skal angivelig ha forsøkt å flytte fjerdedommeren til VAR-bussen, men Istanbul Basaksehir-spillerne har ikke godtatt det, og sitter fortsatt i garderoben.

To nordmenn var tett på situasjonen. Fredrik Gulbrandsen startet kampen for den tyrkiske klubben og Jon Skjervold er satt opp som dommerobservatør for oppgjøret.

Demba Ba (venstre) diskuterer med med- og motspillere etter hendelsen. Foto: Franck Fife / AFP

I norsk fotball har rasisme også vært et tema den siste tiden.

Denne sesongen har det blant annet blitt ropt «apekatt» til Kristiansund-spiller Amahl Pellegrino, og Sandefjord fikk torsdag forrige uke sin straff for situasjonen der Ousmane Camara ble utsatt for rasistiske tilrop.