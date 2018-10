BBC: Mourinho får støtte fra styret

Styret i Manchester United kommer til å gi manager José Mourinho tid til å snu situasjonen i klubben, erfarer BBC. Sent fredag hevdet avisen Daily Mirror at Mourinho kommer til å få sparken uavhengig av resultat mot Newcastle lørdag. BBC-journalisten Simon Stone, kjent for sine gode kilder i og rundt United, tolker det derimot dit hen at det «ikke er noen umiddelbart trussel mot hans stilling».