BBC: – Rooney nærmer seg Everton

Manchester United-kaptein Wayne Rooney skriver under for gamleklubben Everton i løpet av få dager, hevder medier som BBC og Manchester Evening News. Rooney er trolig ikke på flyet når United reiser til USA for å starte sesongoppkjøringen søndag, skriver BBC, som legger til at 31-åringen trolig går gratis til Everton.