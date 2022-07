Bayern-stjerna sendte England til himmels etter drømmemål – klare for semifinale

England herjet i gruppespillet, der de vant gruppen med full pott og en målforskjell på hele 14-0.

Mot Spania fikk de engelske spillerne det tøffere.

For det måtte en noe omdiskutert scoring, ekstraomganger og et drømmemål til for å snu kampen og til slutt ta seg til semifinale med 2-1-seier i Brighton.

Det var et drømmemål fra Georgia Stanway som var tungen på vektskålen. Hun gjorde hele jobben selv og banket ballen i mål fra rundt 20 meter. Det sendte fansen til himmels og Spania klarte ikke å svare.

–Se på Stanway, da – midtbanegeneralen! Måker inn andre mål, utbrøt TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

Straus roser sin kommende elev

Hun er blant elevene som tidligere Brann-trener Alexander Straus skal lede i Bayern München. Han mener hun spilte en nøkkelrolle i onsdagens kamp.

– I mine øyne er hun kampens viktigste spiller, ikke kun på grunn av scoringen, men også fordi hun legger ned ufattelig mange meter, sier den ferske Bayern-treneren til NRK.

Georgia Stanway scorer med et nydelig langskudd

Han gleder seg til å få henne inn i den tyske storklubben.

– Det sier seg selv at jeg er meget, meget fornøyd med at hun valgte å komme til oss, og jeg gleder meg til å jobbe med henne. I tillegg til å være en strålende spiller, så har hun også en personlighet som vil passe godt inn, mener Straus.

De presset, men det ble ingen scoringer i første omgang. England fikk imidlertid ballen i nettet, men det ble korrekt annullert for offside.

Men Englands tafatte omgang skulle straffe seg. For snaue ti minutter ut i andre omgang skulle Spania sende et gisp over hele arenaen i Brighton.

Det var Esther Gonzalez som sendte spanjolene i ledelsen etter strålende spill. Athenea de Castillo slo en lekker tunnel på Daly og slo ballen inn presist til Gonzalez. Real Madrid-profilen satte ballen enkelt i lengste hjørne.

Esther González skyter Spania i ledelsen

Fikk uttelling for presset

England våknet etter hvert, og hvittrøyene presset voldsomt for et utligningsmål.

Og de skulle få uttelling. For et innlegg traff Alessia Russo som var knallsterk i duellen. Hun headet ballen ned til Ella Toone som tuppet ballen inn i nettet.

Spanjolene var svært misfornøyde etter målet, og de mente det burde vært frispark i duellen mellom Russo og Paredes. Sistnevnte ble liggende en stund, og spanjolenes andrekeeper kjeftet på seg et gult kort fra benken på grunn av hendelsen.

Ella Toone utligner for England

Det ble ekstraomganger, og det tok ikke mange minuttene før England var farlig frempå igjen.

Det var Georgia Stanway som gjorde alt på egen hånd og banket ballen i nettet fra rundt 20 meter. Dermed var vertsnasjonen i ledelsen igjen.

Spania forsøkte, men de klarte ikke å få hull på byllen igjen. Dermed stopper det i kvartfinalen for spanjolenes del.