Bataljonen viser misnøye mot Brann

Supporterklubben skal i dag vise sin misnøye mot klubben med stillhet frem til kampklokken har bikket 19:08, med henvisning til året klubben er stiftet. Markeringen skjer etter den famøse nachspiel-skandalen på Brann Stadion natt til mandag som nå politietterforskes.

«Vi markerer med det at klubben er større enn alle og at vi krever respekt og dedikasjon fra alle som spiller i den røde drakten.», skriver Bataljonen på Twitter.

Videre skriver de at det er spillernes og klubbens ansvar å sørge for at tilliten bygges opp igjen.

«Den siste ukens hendelser er fullstendig uakseptable og et svik mot alle som er glad i klubben. Det er vår plikt å si fra at vi ikke godtar dette.», skriver de.

Fredag startet politiet etterforskning av et mulig seksuelt overgrep på festen. En kvinne har status som fornærmet og en Brann-spiller har status som mistenkt. Brann spiller i kveld klokken 20:00 mot Sandefjord.