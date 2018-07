Basketsuperstjernen LeBron James signerer gigantavtale med LA Lakers

Managementet til basketstjernen LeBron James (33) sier at han har signert en fireårskontrakt med Los Angeles Lakers verdt 154 millioner dollar eller rundt 1,2 milliarder kroner, ifølge AP.

Dermed forlater mannen som har vært verdens soleklart beste basketspiller i en årrekke Cleveland Cavaliers for andre gang, til fordel for NBAs mest ikoniske klubb LA Lakers.

TIL LAKERS: Den 203 centimeter høye har spilt de åtte siste NBA-sluttspillene på rad. Kanskje blir det neste med den nye klubben. Foto: Gregory Shamus / AP

Nyheten om overgangen kom natt til mandag norsk tid. Basketverdens største stjerne og beste allroundspiller vil i Lakers, som har mange unge spillere, være en naturlig spiller å bygge laget rundt.

LeBron James har i over 11 år scoret ti poeng eller mer i hver eneste NBA-kamp. I mars slo han Michael Jordans rekord fra 2001 ved å score tosifret antall poeng i mer enn 866 sammenhengende kamper.

Forlenget ikke kontrakten

James informerte i forrige uke Cleveland Cavaliers at han avslår opsjonen om kontraktforlengelse i klubben i hjemstaten hans. Dermed sto han fri på overgangsmarkedet.

I GULT OG LILLA: Neste sesong blir LeBron James å se i den gule og lilla drakten til LA Lakers. Bildet er av Kobe Bryant. Foto: Derick E. Hingle / Reuters

Det har vært ventet at James ville prøve seg på overgangsmarkedet i sommer. Og Lakers, som har et romslig lønnsbudsjett, har seilet opp som en aktuell klubb for superstjernen. 33-åringen skal også ha vist interesse for å spille for den ikoniske klubben.

Forrige gang han forlot hjemstat-klubben Cleveland Cavaliers spilte han fire sesonger i California-klubben Heat. Han førte klubben til fire NBA-sluttspill.

James har 14 ganger vært på NBAs Allstar Team, han har tre NBA-titler, OL-gull fra OL i Beijing og OL i London, og er kåret til NBAs mest verdifulle spiller fire ganger.

Den 203 centimeter høye basketkjempen har spilt de åtte siste NBA-sluttspillene på rad. Kanskje blir det neste med den nye klubben.