Basketak da Tyrkia ble sendt mot EM-stupet

Molde holder følge med Glimt

Mens Glimt vartet opp med festfotball, leverte også Molde en sterk prestasjon.

De blå vant til slutt 4-1 over Lars Bohinens Sarpsborg.

Det var Ohi som sendte Molde i ledelsen etter flott kombinasjonsspill.

Få minutter senere sendte Eirik Ulland Andersen laget sitt opp i 2-0.

Et kvarter før slutt sørget Martin Bjørbak for at det var ingen tvil, og stanget inn 3-0. Sarpsborg skulle få et trøstemål ved Kristian Fardal Opseth, men helt på tampen la Birk Risa på til 4-1.

Nå ligger Molde to poeng bak regjerende mester Bodø/Glimt.