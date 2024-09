– Det er bare tilfeldigheter at denne tiåringen ikke blir truffet i øyet. Blusset er varmt. Det er ikke noe gøy. Vi må gjøre noe, vi kan ikke bare stå å se på dette. Vi må reagere, sier innsatsleder i politiet, Håkon Jørgensen, til NRK.

Både før og underveis i kampen brukte både hjemme- og bortesupportere bluss på Lerkendal.

Politiet bekrefter nå til NRK at en tiåring er skadet i øret og på armen. Han ble ikke sendt til sykehus.

– Det som er uheldig er når det brukes mye pyro, for da er det lett for at det oppstår skader. Det fikk vi et eksempel på igjen i dag hvor det er flere som er blitt skadet, både på kroppen og klesplagg, forteller innsatslederen.

Det var mye bluss på tribunen, og det var tidvis mye røyk like ved banen.

– Bluss er jo et kjent problem som har pågått over flere år. Så lenge ikke forbundet har noen klare retningslinjer på det, så er det vanskelig for politiet å gjøre så mye. Men vi oppretter saker når det er skader av det. Det er det blitt i ettermiddag, så vi har opprettet saker på de fornærmede som er utsatt for denne blussingen, sier han.

KRITISK: Innsatsleder i politiet i Trøndelag, Håkon Jørgensen. Foto: Bjarte M. Johannesen / NRK

Flere skadet

Rosenborg arrangerte i dag Rosenborgdag for supporterne. I forbindelse med kampen hadde de flere familiearrangementer i forkant av oppgjøret.

Jørgensen reagerer sterkt på at en slik hendelse kan skje på det han omtaler som en familiedag.

– De har en sånn familiedag, alt var bra i bybildet, så er det veldig kjedelig at det skal skje det som skjer inne på stadion.

Jørgensen påpeker at politiet i Trondheim har gjentatte ganger advart mot bluss.

– Det er farlig. Det har jeg i hvert fall ikke tid til å gå gjennom nå, det har vi snakket om i mange år. En dag går det dårlig, det er uheldig for den som blir utsatt for det. Da er det klubben som står ansvarlig for det. Det er noe alle må se på.

Pyro har skapt flere utfordringer i Eliteserien denne sesongen, blant annet en utsatt kamp på Lerkendal. Denne gangen endte det med kroppslig skade.

– Vi har som politiet melder hatt noen uheldige situasjoner på Lerkendal. Vi jobber med å identifisere og sanksjonere iht. vårt stadion- og sanksjonsreglement, skriver daglig leder i Rosenborg Tore Bjørseth Berdal til NRK.

TAR TAK: Daglig leder Tore Bjørseth Berdal sier Rosenborg jobber med å identifisere tilskuere. Foto: Joakim Halvorsen / NTB

– Anmeldes

Han er tydelig på at Rosenborg har nulltoleranse for banestorming og kasting inn på banen.

– Pyro på tribunen kan være stemningsskapende, men når det ikke skjer i trygge rammer er det noe vi ikke kan tolerere, sier Berdal.

– Vi kan ikke akseptere at noen blir skadet på kamp. Det skal alltid være trygt å være tilskuer på Lerkendal, skriver RBK-toppen videre.

Innsatsleder Jørgensen antyder at bluss bør forbys igjen etter lang tid med heftig debatt.

– Ja, du må ta alle klubber i hele landet. Der må vi være samstemte. Da må Norges Fotballforbund komme på banen. Det er der det hele starter. De må være mye tydeligere og klarere enn de er i dag.

Nils Fisketjønn i NFF sier han ikke fikk med seg hendelsen og har ikke en kommentar på nåværende tidspunkt.

Politiet melder på X at det har vært flere hendelser i forbindelse med kampen på Lerkendal.

– I forbindelse med kamp på Lerkendal i kveld, har det vært flere uheldige hendelser som vil få reaksjoner fra politiets side. Flere personer har blitt truffet av bluss, og to tilfeller av banestorming anmeldes, skriver de.

BLUSS: En tiåring ble truffet av bluss og fikk skader på øret og armen. Foto: NTB

Rosenborg-seier

Før møtet hadde Erling Moe fått en gammel Molde-helt tilbake på lån fra Midtjylland.

Ola Brynhildsen fløy fra København til Trondheim i går. 25-åringen hadde ikke engang vært innom Rosenes by før han scoret for gamlelaget etter knappe fem minutters spill på Lerkendal.

COMEBACK: Brynhildsen fikk en drømmestart i comebacket for Molde. Han ble solgt til Midtjylland for cirka ett år siden for rundt 35 millioner kroner. Foto: NTB

Få minutter etterpå håpet 18-årige Jesper Reitan-Sunde at han hadde utlignet for hjemmelaget, men målet ble annullert for offside.

RBK, som har tatt tre strake seiere i Eliteserien, ville gi hjemmefansen noe å juble for og jaktet utligningen. Vertene kom til flere store sjanser og det lå et mål i luften resten av omgangen, men det sto 1–0 til pause.

I starten av andre omgang utlignet Adrian Pereira for Rosenborg etter hjørnespark, og trønderne fortsatte å styre kampen i starten av andre omgang. Reitan-Sunde var nok en gang nære ved å skrive seg på scoringslista.

Det var til slutt Edvard Tagseth som skulle bli avgjørende da han scoret 2-1-målet for Rosenborg på overtid. Med det knabbet de til seg alle tre poengene i hatoppgjøret.