Bare Trondheim vil ha Ski-VM

Det internasjonale skiforbundet (FIS) bekrefter torsdag at Trondheim er eneste søker.

– Dette er et bevis på at den internasjonale skifamilien er enige om at det er Norge og Trondheim som skal arrangere VM dette året. Nå skal Norges Skiforbund sammen med Trondheim kommune og skisporten i Trøndelag levere en god søknad som oppfyller de kriteriene som FIS stiller til en VM-arrangør, sier skipresident Erik Røste i en pressemelding.

Trondheim søkte om VM i nordiske grener både i 2021 og 2023, men nådde da ikke opp.

Avgjøres neste år

Nå er de altså uten motstand i kampen om VM i 2025.

– Tildelingen skjer formelt under kongressen neste år, men vi kan allerede nå glede oss til en skikkelig trøndersk folkefest i 2025, sier Erik Røste.

Sist Trondheim arrangerte Ski-VM, var i 1997. Norge arrangerte også ski-VM i 2011, da i Holmenkollen.

– Hvis det er slik at Norge og Trondheim er eneste søker, så bør det absolutt være innen rekkevidde at man kan realisere et VM i Trondheim, sier Johannes Høsflot Klæbo til NRK.

Han vil være 28 år når det eventuelt blir VM i nabolaget.

– Vi får håpe de greier å skrive en god søknad – og at de norske representantene oppfører seg fint under kongressen i Thailand i mai 2020 hvor avgjørelse skal tas. Er vi heldige blir det trøndersk hjemmeseier, og vi trenger litt hjemmeseire i Trondheim nå for tiden, sier Klæbo, med adresse til Rosenborgs svake sesongstart.

Tønseth: – Det største du kan oppleve

Et VM forutsetter imidlertid en vesentlig utbygging av anlegget i Granåsen. Adresseavisen skrev i mars at utbyggingen vil koste 1,25 milliarder kroner.

– Det er et stort tall, det må kunne forsvares overfor dem som er kritisk, men med god jobbing tror jeg det kan være ei god investering, sier Dirdik Tønseth.

Byåsen-løperen var fem år sist det var VM i nabolaget, og husker ikke så mye av det. Nå håper han å få gå VM på hjemmebane som aktiv:

– For min del vil det være helt topp. Det er det største du kan oppleve, sier Tønseth, som mener et VM vil ha store positive ringvirkninger i Trøndelag .