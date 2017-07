Bare nesten i fjellene for Edvald Boasson Hagen: – Fikk aldri noe gratis

Med drøm om gul trøye kom nordmannen seg av gårde i brudd. Hvis alt klaffet, kunne Boasson Hagen ikle seg den gule ledertrøya etter etappen, men slik gikk det ikke.

Med 12,5 kilometer igjen rykket Philippe Gilbert i front, og Boasson Hagen virket sjanseløs på å følge. Dermed ble det verken norsk etappeseier eller gul trøye på La Planche des Belles Filles.

– Det ble for tøft, det ble hardt da BMC bestemte seg for at bruddet ikke skulle gå inn. Da vi først var i brudd måtte vi gjøre det beste ut av det, og jeg fikk noen spurtpoeng i alle fall. Det var synd det ikke holdt helt inn, men jeg hadde nok fått det tøft i den gruppa uansett, sier Boasson Hagen til TV 2.

– Vi fikk aldri mer tid enn 3,40, og da skjønte vi at det ble tøft å holde unna, sier nordmannen.

Den femte etappen hadde en knallhard avslutning med målgang på toppen av en førstekategoristigningen La Planche des Belles Filles. Fabio Aru vant etappen etter en gnistrende avslutning. Han rykket til 2,4 kilometer før mål, og kom alene til mål.

VANT: Fabio Aru, Astana. Foto: Eric Feferberg / AFP

Det ble et skikkelig hardkjør etter at Aru rykket. Både Nairo Quintana, Alberto Contador og Jakob Fuglsang tapte mange sekunder til teten med Aru og Froome.

Froome tok over trøya – Quintana skuffet

Dan Martin (Quick-Step Floors) ble nummer to, 16 sekunder bak. Chris Froome (Sky) fulgte på tredjeplass, 20 sekunder bak Aru. Deretter fulgte Richie Porte (BMC) og Romain Bardet (AG2R-La Mondiale). Froome tok over den gule trøya, og er nå 12 sekunder foran lagkamerat Geraint Thomas. Aru kjørte seg opp til tredjeplass i sammendraget.

– Quintana var en liten skuffelse i dag. Han skuffet mest av storfavorittene, sier NRK-ekspert Dag Erik Pedersen etter etappen.

– Takk, Edvald!

Før start meldte Boasson Hagen at han skulle i brudd. Det lykkes han med, og han fikk med seg syv sterke ryttere i front. I bruddet var blant andre Philippe Gilbert (Quick-Step Floors), Thomas Voeckler (Direct Energie) og Jan Bakelants (AG2R-La Mondiale),

4,8 kilometer før mål ble han kjørt inn av hovedfeltet.

– Takk for forsøket, Edvald. Det var verdt det; det kunne ha blitt en gul trøye, men BMC ødela festen, sa NRK-kommentator Ole Kristian Stoltenberg da Boasson Hagen ble kjørt inn.

BMC tok ansvar i hovedfeltet og holdt et svært høyt tempo hele veien. Bruddet fikk aldri den helt store luken.

– De fikk aldri noe gratis her, sier Stoltenberg.