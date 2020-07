Dette er essensen av hva som har kommet frem de siste dagene, i noe som fremstår som en utidig blanding av middelmådig situasjonskomikk og høyst diskutable ledelsesprinsipper.

Men komikken er høyst fraværende. I likhet med kompetent ledelse. Nå samles endelig forbundsstyret for å se på saken - langt på overtid.

VG har avslørt at Norges Fotballforbunds øverste administrative leder, Pål Bjerketvedt, selv har bevilget en erstatning på 150 000 kroner til forbundets tidligere kommersielle direktør, Erik Loe, som en kompensasjon for uttalelser Bjerketvedt selv har kommet med overfor fotballmagasinet Josimar.

Eller kompensasjon for Erik Loes reaksjon på Bjerketvedts uttalelser.

For ingenting indikerer at Loe har et rettslig krav på pengene. Og Loe er fortsatt ansatt i Norges Fotballforbund.

Tar fra medlemspengene

Tidligere kommersiell direktør i NFF, Erik Loe, får erstatning. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

150 000 kroner av medlemspengene i forbundet er brukt til én eneste hensikt: å bedre forholdet mellom generalsekretær, som selv har skapt situasjonen, og en omplassert medarbeider, som visstnok har følt seg krenket av de ellers korrekte uttalelsene, om enn ikke mer krenket enn at han tilsynelatende ikke har noen problemer med å fortsette i forbundet, nå når han har fått sin erstatning.

Bisart nok tilsvarer 150.000 kroner standarderstatningen for voldtektsofre i norsk rett.

Dette berører en helt annen diskusjon, men setter uansett omfanget i et enda grellere lys.

Fire feilsteg

For alle som ikke har fått med alle detaljer i denne oppsiktsvekkende saken, er det verdt å minne om bakgrunnen i korte og konsise trekk:

I sitt spesialnummer om den norske kvinnefotballen, «Den lange kampen», i april omtaler Josimar et møte i 2017 mellom daværende kommersiell direktør i NFF, Erik Loe og sjefen for det mektige boligselskapet OBOS, Daniel Kjørberg Siraj. På vegne av sitt selskap ønsker Siraj å gå inn med et meget betydelig beløp i norsk kvinnefotball. Men Loe sa nei takk, på vegne av NFF.



– Kvinnefotballen har ingen kommersiell verdi, er svaret Loe skal ha gitt Siraj. Loe ble senere omplassert internt i forbundet, mye takket være håndteringen av initiativet fra OBOS. Dette ifølge Josimars kilder, kilder som snart skal bli meget sentrale her.

Artikkelen i Josimar blir nemlig brakt inn for Pressens Faglige Utvalg, PFU, av NFF og dets mektige generalsekretær Pål Bjerketvedt, som er tidligere redaktør i blant annet NTB. Blant elementene som klages inn fra Bjerketvedt, er at magasinets kildegrunnlag ikke er bredt nok (VVP pkt. 3.2).

Forbundet ber i tillegg om at deler av klagen unntas offentlighet. Dette fører til at Josimar og dets redaktør, Håvard Melnæs, går til det oppsiktsvekkende skritt å offentliggjøre sin til da skjulte kilde i saken. Kilden heter Pål Bjerketvedt og er generalsekretær i Norges Fotballforbund.

Bjerketvedt må beklage overfor sin egen organisasjon for å ha gått ut med informasjon om interne forhold. Hans overordnede, fotballpresident Terje Svendsen bekrefter overfor TV 2 at han har akseptert beklagelsen.

Fotballpresident Terje Svendsen (t.v.) og generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt (t.h.). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

En fotballpresident i fornektelse

Så langt står man igjen med en betent, men håndterbar situasjon i forbundskontorene på Ullevaal. Helt til VG sist fredag avslørte at NFF har gått med på å betale oppreising til Erik Loe.

Beløpet holdes hemmelig. Bjerketvedt selv har forhandlet avtalen med en «fornøyd» Erik Loe. Fotballpresident Svendsen kommer med den oppsiktsvekkende uttalelsen om at «Jeg har tillit til generalsekretæren til at han håndterer dette».

Pål Bjerketvedt på sin side aksepterer ikke bare at forbundet har ansvar for skader forårsaket av Bjerketvedt selv. Generalsekretæren mener også han er den rette, habile person til å forhandle kompensasjon på vegne av et forbund som gjennom dette aksepterer at dets generalsekretær, han selv, har ærekrenket en av sine ansatte.

Mens hans overordnete, presidenten, har full tillit til at generalsekretæren håndterer dette.

Det er ingen overdrivelse å mene at Terje Svendsen ikke er i nærheten av å ha forstått sin egen rolle og ikke minst ansvaret dette medfører. Han og ingen andre skulle vært ansvarlig for å løse opp i disse forhandlingene, i den grad de i det hele tatt burde funnet sted.

Hvilket i beste fall er tvilsomt.

President Svendsen sier han har full tillit til Bjerketvedts håndtering av saken. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Oppsiktsvekkende og direkte feil

Berøringsangsten fra Svendsens side frem til nå er påfallende. Som fotballpresident er han Pål Bjerketvedts overordnende. Svendsens nevnte uttalelser til VG i saken er i beste forunderlige, men fremstår mest av alt som en ganske så urovekkende mangel på forståelse for ansvarsforholdene i forbundet han er øverste, valgte leder for.

Ingen kan være i tvil om at det er Svendsen og hans styre som burde håndtert denne konflikten fra start, ikke Bjerketvedt selv. Alt annet er en like uheldig som uforståelig endring av ansvarsfordelingen i Norges største særforbund.

Skal Loe ha en erstatning det virker ganske opplagt at han ikke har rettslig krav på, kan man som et minimum forvente at det er fotballpresidenten og hans styre som har bestemt dette. Her er det mannen som er ansvarlig som selv tar ansvaret.

Det er ikke bare oppsiktsvekkende, det er direkte feil.

Først en uke etter VGs avsløring varsler altså nå forbundsstyret at de skal diskutere saken. Og understreker med det hvor fullstendig feil dette har blitt håndtert. Realitetene i saken kan endres, tapet av tillit ikke.

«Kvinnefotballen har ingen kommersiell verdi», sa Erik Loe i 2017 - ifølge Josimars kilde.

I dag kunne han ha lagt til «... i motsetning til å måtte bytte jobb internt i Norges Fotballforbund.»

Kaller man dette i tillegg oppreisingserstatning, er de 150 000 kronene også skattefrie. Man passer på sine egne på Ullevaal stadion. Så lenge man er mann, vel å merke.