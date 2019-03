Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Vi hadde lyst til å vise oss fra en bedre side enn det vi fikk frem i Barcelona, det synes jeg vi gjør. Vi hever oss, ligger litt bedre defensivt, tar litt bedre vare på ballen, samtidig må vi erkjenne at de er et bedre fotballag enn oss, sier Guro Reiten til NRK etter kampen.

Etter to kamper mellom LSK og Barcelona, var det spanjolene som tok seg videre til semifinalen i mesterligaen. Det etter tre mål på hjemmegress, og ett mål på Åråsen. Et mål som kom kun syv minutter ut i kampen.

Melanie Serrano la inn fra venstre flanke. Etter litt kluss i feltet, havnet ballen hos Lieke Martens. Nederlenderen var sikker og satte ballen i det lengste hjørnet.

KAMPENS ENESTE: Det ble kun ett mål i oppgjøret mellom LSK og Barcelona på Åråsen. Du trenger javascript for å se video. KAMPENS ENESTE: Det ble kun ett mål i oppgjøret mellom LSK og Barcelona på Åråsen.

– Vi er ikke i nærheten

LSK trengte med det fem mål for å ta seg videre til semifinalen. Det skulle vise seg vanskelig mot dominante spanjoler. Forskjellen var for stor.

– Defensivt gjør vi en bedre kamp. Vi har en litt bedre følelse, selv om vi får et mål relativt tidlig nå og. Så sitter vi igjen med en litt bedre følelse enn bortekampen. Men vi kjenner også at nivået er høyt og at vi over to kamper ikke er i nærheten av Barcelona, forteller LSKs trener, Hege Riise, til NRK og legger til:

– Jeg hadde håpet at vi skulle være nærmere, men vi møter et sterkt lag.

Samtidig som mesterligaeventyret nå er over for LSK, så var det spor av glitrende spill i returoppgjøret.

I starten av den andre omgangen leverte Reiten en hælflikk til Ingrid Syrstad Engen på hjørnet av sekstenmeteren. Trønderen fyrte av i retning det lengste hjørnet, men ballen gikk over målet.

– Revansjelystne

Også på den andre siden av banen viste LSK gode takter. Målvakt Cecilie Fiskerstrand vartet opp med noen praktredninger, og sørget for at det kun ble ett baklengsmål.

GODT KEEPERSPILL: Cecilie Fiskerstrand vartet opp med noen praktredninger i LSK buret. Foto: JOSEP LAGO / AFP

Til tross for dette, ville ikke sisteskansen snakke opp egen prestasjon.

– Det har egentlig ikke så mye å si. Det er resultatet som betyr noe. Jeg har sluppet inn fire mål og jeg vil bidra enda mer, forteller Fiskerstrand etter kampen.

Nå venter Toppserien for laget som forrige sesong vant «The Double», og der skal de vise bedre takter, bedyrer Fiskerstrand.

– Nå er vi ferdige med det og veldig revansjelystne. Nå skal vi i alle fall vise at vi er det beste laget i Norge, avslutter keeperen.