Barcelona tok første stikk mot United - vanskelig utgangspunkt for Solskjær

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Vi er Manchester United. Du kan aldri avskrive oss, sier Uniteds midtbanespiller Scott McTominay i et intervju vist på Viasat.

Han lover at laget på ingen måte har gitt opp selv om det endte med tap i den første kvartfinalen mot Barcelona.

McTominay, som fikk ros av Solskjær etter kampen, ser fortsatt mulighetene til å slå tilbake i returoppgjøret i Barcelona i neste uke.

– Vi skal vise at vi kan slå tilbake, sier han.

Tidlig ledelse

Manchester United har vært som et forvandlet lag under Ole Gunnar Solskjær, men mot verdensstjernene på Barcelona fikk de som forventet hard motstand.

– Vi har en del sjanser. Men vi får ikke uttelling, sier Solskjær til Viasat.

– Vi startet litt nervøst, men etter at de scoret synes jeg guttene roet seg ned, legger han til.

Se pressekonferanse med Solskjær etter kampen her:

Pressekonferanse med Solskjær Du trenger javascript for å se video.

I det som var nordmannens desidert største kamp med laget så langt, tok det spanske laget ledelsen allerede etter 13 minutter.

Det skjedde etter et mønsterangrep som inneholdt flere kombinasjoner og smarte pasninger, og til slutt var det Lionel Messi som på lekkert vis chippet en pasning inn i bakrommet. Denne fant frem til Luis Suarez, som headet ballen i mål via Luke Shaw.

– Et kunstverk av Barcelona, sa Viasat-ekspert Lars Tjærnås.

Dommeren markerte først for offside, men etter å ha ha sett på videobilder ble målet godkjent - men da som et selvmål av Shaw.

Suarez feirer etter å ha headet inn det som ble Barcelonas første scoring i semifinalen. Foto: ANDREW YATES / Reuters

– Vi gjorde det vanskelig for dem

Barcelona hadde overtaket i kampen, men United hang greit nok med, og var også frempå med noen småsjanser noen ganger. Spesielt i andreomgang var hjemmelaget mer med i kampen, og prøvde og prøvde å finne rommene som kunne gi den sårt tiltrengte utligningen.

– Vi presset høyt og gjorde det vanskelig for dem. Det er synd vi ikke greide å få det målet, for vi hadde mange sjanser, sier Chris Smalling i et intervju vist på Viasat.

United gjorde samtidig det de kunne for å stanse Lionel Messi, og det var til tider full beleiring rundt Barcelona-stjernen. Det fungerte i lengre perioder, for selv om Messi spilte en god kamp, leverte han ikke mer «magi» enn den pasningen til Suarez.

Argentineren fikk seg også en skikkelig smell i en duell med Chris Smalling. Messi blødde kraftig, og måtte ut og få behandling.

Messi spilte videre etter å ha begynt å blø etter en duell med Manchester United-forsvarer Chris Smalling. Foto: OLI SCARFF / AFP

– Det var en kamp med to forskjellige omganger. De hevet seg etter pause. Men vi forsvaret oss godt og svarte på presset deres, sa Barcelona-trener Ernesto Valverde på pressekonferansen etter kampen.

Trenger ny snuoperasjon

United greide aldri å få scoringen, og Barcelona gjorde med andre ord jobben. Resultatet gjør utgangspunktet vanskelig for Solskjærs menn, som nå er nødt til å score minst to ganger i Barcelona neste tirsdag for å gå videre til semifinalen i mesterligaen.

Det er mildt sagt en krevende oppgave. Barcelona taper svært sjelden på sin hjemmebane.

I så fall kan kanskje snuoperasjonen mot PSG i forrige mesterliga-runde gi håp. Også da lå United under etter å ha tapt 2-0 på hjemmebane, men snudde det hele i returoppgjøret i Paris.

– Det var en tøff kamp. En vanskelig kamp for oss. Vi er ikke videre ennå, det er fortsatt en jobb å gjøre, fastslo Valverde.

Sammenlagtvinneren fra kvartfinalen møter enten Liverpool eller Porto. Liverpool skaffet seg 2-0-ledelse da lagene møttes på Anfield tirsdag.

Også Ajax og Juventus møttes i mesterligaen onsdag kveld. Der endte det 1-1.