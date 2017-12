Barcelona avgjorde El Clásico på ti minutter

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

54 minutter var spilt på Santiago Bernabéu da Barcelona tok ledelsen etter et klasseangrep.

Ivan Rakitic tok med seg ballen framover i banen, og spilte ut på høyresiden til Sergi Roberto. Barcelonas høyreback slo ballen rett inn til Luis Suárez, som var helt fri i boksen. Målsniken satte inn kampens første scoring, og sendte Barcelona til himmels.

– En fantastisk scoring av Barcelona, kommenterte Jonas Giæver i Viasats studio.

14 poeng opp

Før kampen ledet Barcelona La Liga, og ned til Real Madrid var det 11 poeng. Dermed måtte hjemmelaget angripe slå tilbake for at forspranget ikke skulle bli enda større.

Da blottla de seg fullstendig bakover, og etter 64 minutter ble det veldig tydelig.

Suarez bommet alene med keeper, men fikk muligheten på returen. Den satte han i stolpen, selv om målet var åpent. Ballen spratt tut igjen, og Paulinho så ut til å sette 2–0. Men Dani Carvajal kastet seg fram og reddet ballen – med hånden.

Straffe til Barcelona, og rødt kort til Carvajal.

– Her skjer alt i løpet av noen få sekunder. Straffen er ikke noe å diskutere, sier Lars Tjærnås i Viasats TV-studio.

Messi satte straffen i mål, og sørget for 2–0 til gjestene fra Barcelona.

Dermed var kampen avgjort med en snau halvtime igjen å spille. På overtid ble vondt til verre da Aleix Vidal trillet inn dagens tredje. Dermed ble det 0–3 i Madrid.

Stang ut

Men det kunne ha sett helt annerledes ut; Real Madrid var det førende laget fra start. Like før pause dukket Benzema opp i feltet og stanget ballen i stolpen og ut.

– Det ble kanskje et avgjørende øyeblikk. Her får de kanskje befestet at La Liga 2017/18 for Real Madrids del er stang ut, sa kommentar Petter Veland om situasjonen.

Etter 0-3-tapet hjemme på Santiago Bernabéu er det nå 14 poeng fra Real Madrid opp til erkerivalen Barcelona, med én kamp mindre spilt.

– Et steg nærmere tittelen. Nå nærmer vi oss, sier Andres Iniesta i et intervju vist på Viasat.

– Dette er kjørt for Real. De tar det aldri igjen, sier Lars Tjærnås.