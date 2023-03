Barcelona avgjorde «El Clásico» på overtid - tok stort steg mot gull

Dortmund på topp etter Bayern-tap

To straffescoringer ble avgjørende da Leverkusen slo Bayern München 2-1. Julian Ryerson og Borussia Dortmund er dermed lederlaget i Bundesliga.

Joshua Kimmich sendte Bayern i ledelsen etter 20 minutter, men Exequiel Palaciosble ble dagens mann med sine to scoringer fra straffemerket.

Leverkusen vant 2-1 og påførte Bayerns tredje tap for sesongen. Nederlaget førte også til at Dortmund har overtaket på tabelltoppen. Ryerson og co. knuste Köln 6-1 lørdag og leder ligaen med ett poeng. (NTB)