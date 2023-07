Det vart klart då Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) offentleggjorde VM-troppane tysdag denne veka.

Der står det svart på kvitt at landslagskaptein Barbra Banda er ein del av Zambia-troppen, trass i kontroversane den 23 år gamle superspissen var involvert i under afrikameisterskapet i fjor sommar.

VM-KLAR: Banda er offisielt ein del av Zambias VM-tropp. Foto: FIFA

Banda, som er toppscorar i den kinesiske superligaklubben Shanghai Shengli, har sjølv lagt ut bilete frå flyplassen i New Zealand. Der smiler ho breitt og kjem med følgjande bodskap:

– Fokuset vårt er å vise unge jenter at fotballen er samlande, at fotballen vinn, og at fotballen gir håp.

Bestod ikkje kjønnstest

Men Banda sitt nærvær er ikkje like populært blant alle. Bakgrunnen er følgjande:

For ganske nøyaktig eitt år sidan vart målgarantisten nekta landslagsspel då Zambia sikra ein smått sensasjonell bronse under afrikameisterskapet i Marokko.

23-åringen, som skapte OL-historie i 2021 ved å score hat trick i to kampar på rad, bestod nemleg ikkje kjønnstesten som alle spelarar måtte gjennom. Konklusjonen var at ho hadde for høgt testosteronnivå til å delta, med mindre ho starta medisinsk behandling for å senke nivåa.

– Slike kjønnstestingsprosedyrar er openberre menneskerettsbrot, ettersom dei er stigmatiserande, stereotypiske og diskriminerande, skreiv Human Rights Watch på sine sider då det heile gjekk føre seg.

Ifølgje The Athletic har Banda høgt testosteronnivå frå naturens side, akkurat som den mykje omtalte friidrettsutøvaren Caster Semenya. Absolutte testosterongrenser er omdiskutert, ettersom nokon kvinner har naturleg høge nivå.

– Det har vist seg å vere veldig vanskeleg å setje ei klar grense for deltaking i kvinneklassa, og dette er ei stor utfordring for toppidrett internasjonalt, har Håvard B. Øvregård, seniorrådgivar for verdiarbeid i Noregs idrettsforbund, tidlegare forklart NRK.

Tysk storavis: – Ekstremt kontroversiell

Utestenginga av Banda skapte overskrifter internasjonalt, og mange tok til tastaturet for å lire av seg direkte Banda – Afrikas mestscorande spelar i OL-historia.

Kommentarar som «du ser ut som ein gut», og «du er ein gut» hagla på sosiale medium.

Hovudpersonen sjølv har uttalt at ho prøver å skåne seg sjølv for negative kommentarar og netthets, for ho er redd for at det kan øydeleggje konsentrasjonen ho treng for å utvikle seg som fotballspelar.

VM-KLAR: Målmaskin Barbra Banda. Foto: Jiang Wenyao / XINHUA�

Og det er mykje som tyder på at ho har lykkast.

Seinast fredag stal Banda overskriftene av sportslege grunnar, då ho scora to mål i Zambias 3-2-siger i ein VM-oppkøyringskamp mot gullkandidat Tyskland.

Matchvinnarmålet var av det svært vakre slaget, og Banda strålte etter oppgjeret.

– Dette er ein draum som går i oppfylling. Vi veit at Tyskland ikkje er kven som helst, sa ho etter sjokksigeren.

Tysk presse er langt frå like fornøgd etter skrellen. Banda har hovudrolla i alle referat, og i den tyske storavisa Bild blir ho omtalt som «ekstremt kontroversiell».

– VM-deltakarane forsikrar at dei utfører sine eigne undersøkingar, og at dei tydeleg viser at spelarane deira er kvinner, svarer Fifa på Bilds førespurnad om VM-deltakinga til Banda.

PS: Zambia er i gruppe med Spania, Japan og Costa Rica under VM-et i sommar. Meisterskapet blir vist på NRK frå 20. juli.