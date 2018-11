Banket OL-medaljør i sitt første renn som skiskytter

– Det har vært fryktelig mye å sette seg inn i. Jeg var jo helt blank på alt, og visste nesten ikke hvilken retning matta skulle ligge på standplass da jeg startet, forteller Emil Nyeng.

BYTTA IDRETT: Helt til etter forrige sesong satset Emil Nyeng alt på langrenn, og gikk flere verdenscuprenn. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Men under et halvt år etter at han bestemte seg for å gå fra langrenn til skiskyting, viste 27-åringen at det kan ha vært et smart bytte. For da Nyeng debuterte i skiskyttersammenheng på snø i det svenske mesterskapet (SM) i Dalarna i helgen, gikk han helt til topps på søndagens sprint.

– Det var fryktelig artig. Jeg har jo bare fem–seks måneder med trening, men jeg føler jeg har tatt steg gjennom høsten. Jeg var fryktelig spent i helgen på hvordan jeg ville takle å gå med startnummer på brystet, sier Nyeng, som hadde en bom på stående.

Knuste sølvvinner fra OL

Han vant foran lagkamerat i Team Mesterbakeren Martin Femsteinevik. På tredjeplass fulgte sølvmedaljevinner på jaktstarten i OL i Pyeongchang, Sebastian Samuelsson – 27 sekunder bak.

– Jeg tror ikke han vet hvem jeg er, men jeg så han begynte å følge meg på Instagram i går, sier Nyeng og ler.

Samuelsson, som også tok gull på OL-stafetten, fikk absolutt med seg det norske stjerneskuddet.

– Jeg leste om hans skibytte i vår og er imponert over at han fikk til skytebiten såpass bra allerede nå. Det blir spennende å se hvordan han presterer resten av sesongen, sier svensken til NRK.

IMPONERT: Sølvmedaljevinner fra OL i Sør-Korea, Sebastian Samuelsson, ble nummer tre på sprinten i Dalarna. Sprinten inngikk ikke i SM. Foto: Jonas Ekströmer/TT / NTB scanpix

Han er ikke den eneste det vanker lovord fra.

– Han har et helt klart skytetalent, og har tatt dette veldig kjapt. Det er ikke bare–bare å vise et såpass høyt nivå, mener NRK-ekspert Ola Lunde.

– Mye frustrasjon

LEVERTE: Emil Nyeng må gå IBU-cup (nest høyeste konkurransenivå) før han kan være aktuell for verdenscupen i skiskyting. Foto: Linda Nyeng

Neste konkurranse er på Sjusjøen om to uker. Der drømmer han om å hamle opp med norske landslagsstjerner.

– Det hadde vært et drømmescenario, men det kan jeg ikke akkurat forvente. Jeg må være litt ydmyk, så jeg kan ikke gå så høyt ut når det er første sesongen min, sier Nyeng.

– Vi vet han har kapasitet, så når han skyter bra blir det meget gode resultater. Vi gleder oss til å se ham på Sjusjøen, sier sportssjef Odd-Bjørn Hjelmeset.

Nyeng innrømmer at han må bli mer stabil på standplass.

– Jeg har vært veldig nysgjerrig og strukturert, men det har vært fryktelig mange timer på standplass med frustrasjon. Det har ikke vært lett. En ting er å lære seg skyting, men man må holde det fysiske ved like og ha overskudd. Det har vært vanskelig, men det virker som jeg har gjort en god jobb, forklarer han.

– IBU-cup er målet. Jeg orker ikke å holde på med toppidrett uten å ta store mål, men jeg har ikke turt å snakke høyt om det, legger han til.