Bamba beklagar «hjernevask-uttale»

Brann-spiss Daouda Bamba beklagar no, etter at han førre veke gjekk ut og sa at spelgruppa var hjernevaska av trenaren. – Eg har snakka med trenaren. Eg er lei meg for det som skjedde. No er alt bra igjen, seier han til lokalavisa BA. Bamba vart sett ut av laget som møtte Molde søndag. Spørsmålet no er om han er tilbake i troppen som møter Mjøndalen fredag.