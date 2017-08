Baldauf vil ikke være VM-favoritt - bruker Warholm som inspirasjon

– Det er bedre å bli nevnt enn ikke å bli det, som treneren min sier, men jeg er en mann som liker å være evig «underdog» og ikke trives som favoritt, sier 22-åringen til NRK.

For Felix Baldauf blir nevnt som gullfavoritt av Det internasjonale bryteforbundet før VM starter i Paris førstkommende mandag. Det har ikke skjedd siden Jon Rønningen herjet på brytematta.

Unggutten har hatt et suksessfult år. Han tok blant annet tok et imponerende EM-gull, og har faktisk bare tapt én kamp i 98-kilosklassen på 25 forsøk.

– Jeg ser jo aldri på meg selv som favoritt, men må ignorere det stempelet. Det er mange som er jevngode, så dette er basert på tall og statistikk fra alle konkurranser i år. Siden jeg står med bare ett tap i hele år, står jeg sterkt, slår Baldauf fast.

– Vi har alltid brukt «underdog»-tempelet som motivasjon, så han må omstille seg til å være i angrepsposisjon. Han må takle forventningene, men det er uansett vanskelig å bli verdensmester, sier trener Eren Gjektvik.

GULLMANN: Felix Baldauf overrasket alle da han tok EM-gull i bryting. Foto: Tommy Skauen / NTB scanpix

– Må nyte det

Dette er Baldaufs første senior-VM. Og han har sine metoder for å takle både nerver og uventet gullforhåpning, og får hjelp av veteran Stig André Berge.

– Favorittstempelet må han bare nyte, og ikke legge for mye press på seg selv. Taper du er du ute. Jeg kunne jo vært faren til Felix, så jeg passer litt ekstra på ham og vi snakker mye om å senke skuldrene, forklarer Berge.

– Jeg får jæ**ig mye juling på trening, så det hjelper til å holde meg nede. Dessuten pleier jeg å være ganske sliten før mesterskap og møter veggen en del på trening. Det bidrar bare til å holde motivasjonen oppe og forventningene nede, sier Baldauf.

Vil kopiere Warholm

Uansett vet «alle» nå hvem han er.

VM-SENSASJON: Karsten Warholm Foto: Leonore Schick / AP

– Man blir ikke undervurdert mer. Grepene og kampene min er blitt analysert, og da fort gjort at motstanderen avventer situasjonene litt. Overraskelsesmomentet mitt er borte, mener han.

Baldauf er fra Kristiansund i Møre og Romsdal. Ikke langt fra Karsten Warholms hjemsted Ulsteinvik. Og Warholm inspirerer bryteren.

– Drømmen min har alltid vært å være Møre og Romsdals store sønn, men det tittelen har vel han nå, sier Baldauf og gliser.

– At han klarte å omstille seg fra U23-gull til VM-gull inspirerer meg. Da er alt mulig, selv om man er fra lille Norge. Å nullstille seg fra et mesterskap til et annet er nøkkelen. Selv om man kanskje egentlig er fornøyd, kan man aldri være det i toppidrett, legger han til.