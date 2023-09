Bakke ber RBK-spillerne se seg selv i speilet: – De må ha litt respekt

– De må gå i seg selv og finne ut måten de skal gjøre ting på, for nå ligger Rosenborg der de ligger, sier LSK-trener Eirik Bakke til NRK.

– Så må de ha litt respekt for andre lag og måten de tenker fotball på. De får prøve å ikke være så dårlige tapere, for jeg tror det ligger litt der også.

Eirik Bakke fikk se sitt Lillestrøm knuse Rosenborg hele 3–0 søndag kveld. Den gamle storheten fra Trondheim står nå med bare én seier på de siste seks kampene.

PEKER PÅ RBK-SPILLERNE: Lillestrøm-trener Eirik Bakke fikk høre hva Ole Selnæs sa om laget hans. Nå ber han Rosenborg-spillerne gå i seg selv. Foto: Annika Byrde / NTB

RBK-spillerne var tidvis svært frustrerte på banen, og det toppet seg da Jayden Nelson på klønete vis fikk rødt kort etter to sene taklinger.

Men også i pressesonen snakket flere av RBK-profilene om hvordan Lillestrøm hadde brukt deres «eneste våpen» mot dem – dødballer.

Svarte på Selnæs-stikket i tre minutter

Ole Selnæs kom blant annet med følgende stikk i retning Lillestrøm:

– Det er på dødball vi taper den kampen her. Vi forsvarer oss forferdelig dårlig på defensiv dødball. Alle tre målene deres kommer på det. Det er ikke godt nok, sukker Selnæs og fortsetter oppgitt:

– Jeg er skuffet over at vi som lag slipper til sikkert seks feite sjanser på corner. I åpent spill kunne de (Lillestrøm) spilt til over helgen uten å score.

Disse uttalelsene får altså Bakke til å fnyse. Når NRK ber den tidigere Leeds-spilleren om svare på stikket, holder han en tre minutter lang monolog:

– De hadde vel ett-og-et-halvt skudd på mål i dag. Vi skapte masse sjanser foruten dødballene våre. Jeg har respekt for Trondheim og Rosenborg, men jeg anbefaler spillerne å se seg selv i speilet først.

– KUNNE SPILT OVER HELGEN UTEN Å SCORE: Det sa Ole Selnæs om Lillestrøm, foruten de giftige dødballene deres. Rosenborg tapte kampen med tre mål i 29-åringens andre kamp etter hjemkomsten. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

«Menn mot gutter»

Selnæs opplevde at hans eget lag «forsvarte seg som et juniorlag på dødballer». Akkurat dét er Bakke helt enig i.

– Det var så stor forskjell på lagene i dag. Det var menn mot gutter. Jeg sa det til mine egne spillere, at vi begynner med oss selv. Det tror jeg Rosenborg skal gjøre også, sier han og smiler lurt.

– Den prestasjonen deres (Rosenborg sin) i dag ... Jeg har vært lenge i fotballen, jeg har spilt i Premier League og andre plasser, og de bør se seg selv i speilet, fortsetter han.

NRK har vært i kontakt med Rosenborg og spurt om Ole Selnæs vil svare på kritikken til Eirik Bakke. Selnæs har ingen ytterligere kommentarer.

Lillestrøm 3-0 Rosenborg Du trenger javascript for å se video.

– Når dem ikke til knærne engang

I Trondheim er de opptatt av Rosenborgs DNA: den underholdende spillestilen der ballen går hurtig framover i 4-3-3-formasjon.

Den følte Selnæs at RBK delvis fikk til.

– Det er forferdelig skuffende sånn som det utvikler seg, for vi spiller en grei førsteomgang der vi har kontroll på kula og spiller Rosenborg-fotball langs bakken.

– Jeg tror Rosenborg slo like mye langt som oss i førsteomgangen, kontrer Bakke.

– Det er ikke så mange andre enn trønderne som tenker fotball slik de gjør. Og det er helt greit det, men vis respekt for de andre lagene.

RBK-PROFILER: Bakke mener RBK-spillerne har mye å lære av Trond Henriksen og Roar Strand. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Han mener dagens spillere har mye å lære av noen av Trøndelags gamle helter, som Roar Strand og Trond Henriksen.

De er en del av støtteapparatet til klubben i dag.

– De spillerne var best, uansett hvor de var. Nå er ikke Rosenborg best. De er der de er på tabellen. Så må spillerne ha litt respekt for gamlegutta der oppe. Kulturen deres og hvordan de spilte, uavhengig av motstand. De når ikke dem opp til knærne engang.