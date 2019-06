Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Vålerenga røk ut for Bærum i cupen i 2004. Det var kanskje ikke så mange som hadde trodd det skulle skje igjen i år.

I hvert fall ikke da Aron Dønnum og Chidera Ejuke sendte Vålerenga opp i en oppskriftsmessig 2-0-ledelse borte mot Bærum før 35 spilte minutter. Så raknet det fullstendig.

– Det er karakterløst rett og slett. Det er skamfullt. At det går an. Når vi leder 2–0 og slipper inn fem mål så sier det sitt. Det er altfor mange som flyr rundt og skal spille offensiv fotball og gir faen i å forsvare seg, sier VIF-trener Ronny Deila til NRK.

– Verste jeg har vært med på

CUP-EVENTYR: Adonai Kidane scoret ett av Bærums fem mål. – Utrolig deilig, sier han. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Han gikk rett i garderoben etter kampen, og kom ikke ut til pressen før det var gått nesten 30 minutter. Han forteller at han er forbannet, og at stemningen var deretter.

– Sovner dere på 2-0?

– Vi kan sovne, si hva du vil. De kunne scora flere, og det kunne vi også. Vi har kun oss selv å takke. Vi har ikke taklet å ha medgang, og ikke klart å snu det etter kampen mot Lillestrøm, svarer Deila, og viser til tapet mot rivalen for noen uker siden.

– Er det verste du har vært med på som Vålerenga-trener?

– Ja, uten tvil. Det er det verste jeg har vært med på noensinne, sier Deila.

Utrolig snuoperasjon

Vertene startet opphentingen med straffescoring før pause. Etter hvilen skjedde ting fort. Først da Leroy utnyttet en dårlig keeperretur etter 52 minutter og utlignet. Og bare fire minutter senere sendte Martin Andre Berg Bærum opp i ledelsen med en flott frisparkscoring.

– Dette er sjukt. Historien gjentar seg, sa Aleksander Schau i NRKs cupstudio.

– Det er et spøkelse som lever i beste velgående, poengterte Thomas Aune, og viste til 2004-kampen, som endte 3–2 til Bærum.

Scoringsfesten var ikke over. Adonai Kidane traff perfekt med volleyskuddet fem minutter senere, og sendte Bærum opp i 4–2.

– Jeg føler stor glede på guttas vegne, for at de fikk oppleve dette. Det er litt tilfeldigheter inne i bildet. Men vi er best på å angripe, og det viste til gagns i dag. Jeg synes vi gjorde en kjempematch, sier Bærum-trener Jan-Derek Sørensen.

JUBEL: Bærum snudde fra 0–2 til 4–2 på bare 20 minutter mot Vålerenga. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

– Som å se 11 høns

Matthías Vilhjálmsson reduserte riktig nok med hodet i det 73. minutt, men det hjalp lite. For med under 10 minutter igjen økte innbytter Adrian Rogulj til 5–3 til Bærum.

– Det er en gigantisk skrell! slår Aleksander Schau fast.

Vålerenga kom rett fra et 0-3-tap mot Rosenborg, og Deila tar selvkritikk.

– De har feil fokus. Og det er min oppgave. Jeg har ikke lyst til å skylde på alt rundt meg. Det er for dårlig av meg. Hvis vi ikke klarer å snu trenden blir det vanskelig. Når vi taper 0–3 og skal hit så kan vi ikke tenke at dette blir lett, sier han, og fortsetter:

– Det begynner med den enkle jobben defensivt. Takle og stå sammen. Det gjorde vi i store perioder i første omgang, men så får vi 2–2 i trynet. Og da er det som å se 11 høns fly hver sin vei.

Om fire dager venter Sarpsborg 08 i eliteserien.

– Vi må begynne å tenke på laget, på oss selv. Det er fire dager til vi skal ut igjen, og hvis vi flyr rundt med egen agenda og gjøre ting for seg selv på banen, da blir det som dette her. Vi må se et lag som står sammen i 90 minutter mot Sarpsborg 08

– Og hvis ikke?

– Det er ikke noe hvis ikke. Dette skal vi klare

