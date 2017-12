Bae: – Alt er glemt hvis Carlsen tar et gull

Carlsen starter jakten på en av to VM-titler tirsdag klokken 12. Da venter fem hektiske dager som vil definere verdensenerens sesong.

Etter at han vant VM-kampen mot Sergej Karjakin for et drøyt år siden, har det vært en del motgang for Magnus Carlsen. Han klarte ikke å forsvare titlene i lyn- og hurtigsjakk-VM i Qatar i fjor, og har slitt med i langsjakk i hele 2017.

– Med tanke på hans nivå er det under pari. Vi må helt tilbake til 2008 for å finne en tilsvarende langsjakk-sesong for Magnus. Det har ikke vært helt katastrofe, men han har kun vunnet én turnering i langsjakk, sier Atle Grønn.

– Det har vært et halvdårlig år for Magnus. Men i år er dette VM det helt store. Alt er glemt hvis Magnus tar et gull, sier Torstein Bae.

NRK-EKSPERT: Torstein Bae. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Skal sette skapet på plass

Både Grønn og Bae mener det er et sterkt felt av favoritter som kjemper om gullene i Saudi-Arabia. Bae tror Carlsen er fornøyd med ett gull.

– Han er klar over at det er så mange om beinet. Det skal ikke mye til før noe ryker. Han klarte ikke gull i fjor, så jeg tror han er greit fornøyd med det, sier Bae.

I fjor kom VM i lyn- og hurtigsjakk etter en utmattende VM-kamp mot Sergej Karjakin. I år er dette det store mesterskapet for Carlsen og resten av verdenseliten.

– Dette blir det helt store i år. Lyn- og hurtigsjakkturneringer er ikke helt på nivå med de store turneringene i langsjakk. Men i år er dette et viktig mesterskap. I fjor kom det som en bonus på slutten. Nå er det her han skal sette skapet på plass. Det blir viktig inn mot 2018, sier Bae.

Langt foran de andre

Han tror Carlsen har med seg en god porsjon selvtillit inn i mesterskapet.

– Paradoksalt nok er han fortsatt langt foran de andre, selv om han har hatt et dårlig år. Den er betydelig større nå enn etter nyttår. Han har blitt nummer tre og leverer habile resultater selv om han ikke er i toppform. De andre spillerne gjør fantastiske ting, men så faller de kraftig igjennom, sier Bae.