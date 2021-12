Bae om Carlsens tabbetrekk: – Sensasjonelt

Artikkelen oppdateres!

– Dette vil jeg si er sensasjonelt. Vi er i sluttspillet, Magnus’ beste fase hvor han er kjent for å være historiens fremste mester. Likevel gjør han et så svakt trekk her, utbrøt NRKs sjakkekspert Torstein Bae da Carlsen gjorde sitt 27. trekk.

Det var da Carlsen flyttet hesten fra f6 til e8 i sluttspillet at Bae sperret opp øynene. I samme sekund suste «sjakkpila» over på Nepomnjasjtsjijs side.

EKSPERT: Torstein Bae. Foto: Erik Johansen / NTB

– Hvorfor så store ord?, spurte programleder Ole Rolfsrud i studio.

– Jeg kan ikke huske noen gang at Magnus, i en sånn stilling, gjør et trekk som øker motstanderens fordel på den måten. Det er en helt avklart stilling. Hvis computerens beregning er riktig, er dette en stygg feil som gjør at Jan har et betydelig overtak i dette partiet, svarte Bae.

Men til tross for det svake hest-trekket, klarte klodens beste sjakkspiller å hente seg inn igjen takket være en sterk sluttspurt. Etter 3,5 timer og 43 trekk strakk Nepomnjasjtsjij ut armen og godtok remis.

– Han sto best

Dette er den femte strake remisen til nå i VM. Dermed står begge med 2,5 poeng i sammendraget. Førstemann til 7,5 poeng blir verdensmester.

– Jeg synes han gjorde et smart åpningsvalg. Jeg endte opp med en litt dristig stilling. Heldigvis er det sånn at så lenge man kan hindre stillingen i å bli enda dårligere, kan man holde ut, sier Carlsen til NRK etter partislutt.

– Følte du deg truet eller hadde du kontroll?

– Det er klart at han sto best. Han hadde en type fordel som ikke ga noen mot-sjanser til meg. Det kan være ubehagelig, men så er det sånn at det er mye mer behagelig å forsvare seg på stillingen 0-0 enn hvis noen leder. Jeg var innstilt på å ta meg sammen, spille rolig, ikke forvente at problemene mine kom til å gå vekk med en gang og gradvis løse dem, svarer Carlsen.

IMPONERER: Jan Nepomnjasjtsjij har hatt få problemer mot Carlsen til nå. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

Han innrømmer at det er vanskelig å finte ut VM-motstanderen.

– Spenningen stiger, det blir tydeligere og tydeligere at det vil bli vanskelig for en av oss å få et gjennombrudd. Nå kan jeg forberede meg på et hvitt parti, sier han etter spørsmål fra VG.

Sterk start av «Nepo»

Partiet fulgte en såkalt spansk åpning, og – ikke overraskende – fikk Nepomnjasjtsjij en tidlig fordel. Mens Carlsen tenkte lenge, spilte russeren lynraskt:

Gang på gang flyttet Nepomnjasjtsjij brikken raskt før han vandret bort til pauserommet. Der ble han helt til Carlsen hadde gjort sitt trekk. De mange turene til pauserommet har allerede blitt en VM-snakkis, og det spekuleres om det hele er et psykologisk spill fra russeren.

På et tidspunkt var Carlsen hele 45 minutter bak på tid, mens «sjakkpila» viste 0,7 i fordel russeren.

Pila holdt seg på russerens side gjennom hele partiet, men heldigvis for Carlsen overlevde han både klokka og Nepomnjasjtsjijs angrep.

Torsdag har spillerne igjen en hviledag i Dubai. Du kan følge fredagens parti direkte på NRK fra klokken 13.15.