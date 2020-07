Bachor ut med nesebrudd etter slag – så slo lagvenninnene tilbake

Viktig seier i bunnstriden

West Ham og Watford møttes i London til kampen ingen kunne tape.



Med 3-1-seieren fikk West Ham tre viktige poeng og har nå en luke på seks poeng til utrygg grunn med to kamper igjen å spille.



For første gang i sine to perioder som manager for West Ham, har David Moyes ledet laget til to strake seirer.