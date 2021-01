Pellegrino vant sprinten som innledet årets Tour de Ski i Val Müstair.

– Dette betyr at jobben jeg har gjort i sommer var bra, selv etter skaden, sier Federico Pellegrino til NRK.

For til tross for en hamstringskade som gjorde at 30-åringen måtte trene alternativt i rundt to måneder fram til midten av desember, har resultatene innledningsvis denne sesongen vært praktfulle for Pellegrino.

Bedt om å holde kjeft

Tre seire på rappen i Davos, Dresden og Val Müstair har det blitt, det uten nordmenn på startstreken. Når han har irritert på seg noen norske konkurrenter, handler det imidlertid ikke om sportslige prestasjoner.

Pellegrino uttalte nemlig til italpress, gjengitt i Dagbladet, at det Norge viste manglende respekt ved å droppe verdenscuprenn. Det fikk Emil Iversen til å reagere.

– Pellegrino har fått seg to seire, han skal bare skal holde kjeft og være glad for de to seirene han fikk. Det er ikke sikkert det blir noe mer etter Tour de Ski, sa Iversen til NRK før Tour de Ski begynte.

Emil Iversen fikk en god start på sesongen med tredjeplass i minitouren i Ruka. Foto: VESA MOILANEN / AFP

Pellegrino fikk med seg Iversens kommentar og innrømmer at han ble irritert av uttalelsen. Samtidig ønsker han å rense lufta med nordmannen.

– Jeg var ikke fornøyd i går, men jeg må prøve å gjorde så godt jeg kan, og det gjorde jeg i dag. Vi vil finne et øyeblikk der vi forklarer våre meninger, sier Pellegrino etter seieren.

Pellegrino sier videre at konflikten er blitt oppblåst i media.

– Det er en «journalistkrig». Når vi møtes vil vi snakkes ansikt til ansikt og si «ciao» som vi alltid har gjort før.

– Ikke langrenn uten nordmenn

Iversen syntes italienerens utspill vitnet om litt mangel på respekt, ettersom 2020 har vist at det finnes idrettsutøvere som sliter med ettervirkningene av å bli smittet av viruset.

– Man skal ha respekt for hvordan folk tenker rundt det her, fordi det er en alvorlig sykdom som har preget alle dette året, sier nordmannen.

Pellegrino forteller at han har respekt for de norske utøvernes valg, til tross for uttalelsene til italiensk media ga inntrykk av.

– Før Davos var jeg litt trist, for jeg jeg føler at vi alle er FIS: utøvere, trener og politikere. Hvis vi synes vi bør gjøre det bedre, må man si det før sesongen, ikke underveis. Men sikkerheten går først, og det er ikke så lett i en pandemi. Jeg respekterer alltid de andres mening. Problemet er hvordan man tenker om risikoen, og det er veldig personlig, sier supersprinteren.

Emil Iversen var ikke fornøyd med Pellegrinos utsagn. Foto: NTB Scanpix

Samtidig håper han at de norske konkurrentene snart er tilbake i verdenscupen.

– For mange er det en stor risiko å reise. For meg er det å gå på rulleski i Italia, med masse trafikk på veien, en veldig stor risiko. Alle har sine ting. Jeg respekterer alle, men jeg kan ikke vente med å få dem tilbake, for langrenn uten nordmenn er ikke langrenn, understreker Pellegrino.