B-preget Manchester United snublet – nå lyser varsellampene for rivalen

– For en scoring dette kan være i innspurten av denne Premier League-sesongen, utbrøt TV 2s Kasper Wikestad da Leicesters Caglar Söyüncü fant veien til nettmaskene.

For ikke bare sørget tyrkeren for at bortelaget stakk av med tre poeng, han kan og ha sikret Leicester plass i neste sesongs mesterliga.

Med kun et knippe poeng igjen å spille om denne sesongen skiller det nå ni poeng mellom Leicester på tredjeplass og Liverpool på sjetteplass. Sistnevnte har riktignok en kamp mindre spilt.

– Et gigantisk steg

Etter dagens seier trenger Leicester bare fire poeng på de neste to kampene for å spille mesterliga neste år, og dermed snyte Liverpool for plassen.

– Det var et gigantisk steg mot mesterligaen. Jeg er så stolt av laget. Vi startet bra og Luke (Thomas) scoret et utrolig mål, sa Leicester-manager Brendan Rodgers etter kampen ifølge BBC.

For 19 år gamle Thomas klinte ballen i krysset på volley etter kun ti minutter og sendte Leicester i føringen.

Trolig er han og klar over hvilken posisjon laget nå er i.

– Å komme fra det med seier gir oss en stor sjanse inn i neste uke. Det er alltid press, men kamper som dette, når folk ikke tror at du kan få et resultat ... Vi har bevist at vi er et veldig godt lag med dette resultatet, sa Thomas etter kampen.

Nå venter Chelsea og Tottenham for Leicester i de to siste kampene for sesongen.

– Uhørt

Ole Gunnar Solskjær på sin side, som fikk se Mason Greenwood finne veien til nettmaskene, var mer frustrert over kampoppsettet en tapet etter kampen.

– Det kan ikke bli sånn igjen. Vi kan ikke spille torsdag, søndag, tirsdag og så torsdag igjen. Det er umulig og det er grunnen til at vi gjorde alle endringene. Det er uhørt, sa nordmannen etter kampen og fortsatte:

– Det er umulig for spilleren å prestere på dette nivået når vi går fra torsdag, til søndag, til tirsdag og så torsdag.

For da oppgjøret mellom United og Liverpool ble utsatt etter demonstrasjoner for en drøy uke siden, ble Uniteds kampprogram tett.

Det gjorde at Solskjær byttet ti spillere før kampen mot Leicester.

– Vi fikk gjort litt på gårsdagens trening og i dag tidlig, men vi hadde ikke mye tid til å forberede oss, noe du trolig kunne se tidlig i kampen.

Første noensinne

Samtidig sørget Leicester for at Manchester City er vinnere av Premier League 20/21.

For med kun tre kamper igjen å spille for både City og United, kan ikke sistnevnte tette luken på ti poeng.

Dermed tar Uniteds byrival sin syvende tittel, samtidig som de blir de første i Premier League sin historie til å vinne serien etter å la ligget så lavt som på en åttendeplass til jul, skriver Opta på Twitter.

Og rivaler til tross, Ole Gunnar Solskjær kunne ikke annet enn å gratulere City.

– Gratulerer til dem. De har hatt en fantastisk sesong. Jeg er veldig fornøyd med mine gutter som har kommet til de siste ti dagene med et Manchester City-lag foran oss som er hyllet som det beste i Europa, sa nordmannen etter kampen.

Samtidig var han klar på at de skal gjøre sitt for at det ikke skjer neste år.

– Vi ønsker å ta det neste steget og det kan hende at vi trenger et par stykker til for å styrke laget.